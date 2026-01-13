Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova učinkovitega zalivanja. Zato vam Kärcher ponuja celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje, reguliranje in popravilo sistemov za zalivanje. Na primer regulacijski ventil Kärcher – popolna rešitev za nastavitev pretoka vode od 0 do največjega pretoka. Prepričal vas bo s svojo ergonomsko obliko in preprosto uporabo. Regulacijski ventil lahko uporabite za spajanje cevi in razpršilnika ter za spajanje dveh cevi, kar vam omogoča dvosmerna spojka, ki je vključena v dobavo. Regulacijski ventil Kärcher je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in vsemi običajnimi premeri cevi.