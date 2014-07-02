Univerzalna cevna spojka

Univerzalna cevna spojka z ergonomsko zasnovo za udobno uporabo.

Preprosto povezovanje, odklapljanje in popravila – s priročno in ergonomsko univerzalno cevno spojko Kärcher. Prilagodljiv vtični sistem močno olajšuje zalivanje manjših in večjih vrtov ter površin. Delujoči priključki za pipe in cevne spojke so namreč osnova vsakega dobrega sistema za zalivanje. Univerzalna cevna spojka je združljiva z običajnimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.

Značilnosti in prednosti
Ergonomska oblika
  • Za lahko rokovanje.
Univerzalno (1/2", 5/8", 3/4")
  • Primerno za vse običajne vrtne cevi
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,041
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,051
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 33 x 42
PRIZNANJA

Oznaka "priporočamo" za cevno spojko Universal

Cevna spojka Universal je na praktičnem testu, ki ga opravlja revija "selbst ist der Mann"prejela oceno "zelo dobro" (1,3) in oznako "priporočamo".