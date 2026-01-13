Univerzalna cevna spojka Premium
Kovinska univerzalna cevna spojka Premium s trpežno pritrdilno objemko iz aluminija, ki je odporen proti koroziji, in prijemalnimi utori iz mehke plastike je združljiva z vsemi sistemi na klik.
Preprosto povezovanje, odklapljanje in popravila – s kakovostno univerzalno cevno spojko Kärcher Premium iz korozijsko odpornega aluminija in prijemalnimi utori iz mehke plastike za posebej udobno uporabo. Prilagodljiv vtični sistem močno olajšuje zalivanje manjših in večjih vrtov ter površin. Delujoči priključki za pipe in cevne spojke so namreč osnova vsakega dobrega sistema za zalivanje. Univerzalna cevna spojka Premium je združljiva z običajnimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.
Značilnosti in prednosti
Prijemalni utori iz mehke plastike
- Za lahko rokovanje.
Pritrditev cevi iz aluminija, ki je odporen proti koroziji
- Trpežnost zagotovljena
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,048
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,068
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 39 x 40
PRIZNANJA
Ocena "dobro" za cevno spojko Premium Universal
Cevna spojka Premium Universal je na praktičnem testu, ki ga opravlja revija "selbst ist der Mann" prejela oceno "dobro" (1,5).