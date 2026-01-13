Preprosto povezovanje, odklapljanje in popravila – s kakovostno univerzalno cevno spojko Kärcher Premium s sistemom Aqua Stop. Iz korozijsko odpornega aluminija in prijemalnimi utori iz mehke plastike za posebej udobno uporabo. Prilagodljiv vtični sistem močno olajšuje zalivanje manjših in večjih vrtov ter površin. Delujoči priključki za pipe in cevne spojke so namreč osnova vsakega dobrega sistema za zalivanje. Univerzalna cevna spojka Premium s sistemom Aqua Stop je združljiva z običajnimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.