Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop

Univerzalna cevna spojka s sistemom Aqua Stop ima zelo dobro ergonomsko zasnovo, ki omogoča udobno uporabo.

Preprosto povezovanje, odklapljanje in popravila – s priročno in ergonomsko univerzalno cevno spojko Kärcher s sistemom Aqua Stop. Prilagodljiv vtični sistem močno olajšuje zalivanje manjših in večjih vrtov ter površin. Delujoči priključki za pipe in cevne spojke so namreč osnova vsakega dobrega sistema za zalivanje. Univerzalna cevna spojka je združljiva z običajnimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.

Značilnosti in prednosti
Aqua Stop
  • Za zanesljiv odklop pribora s cevi, brez škropljenja
Ergonomska oblika
  • Za lahko rokovanje.
Sistem na klik
  • Primern za vse znane blagovne znamke
Univerzalno (1/2", 5/8", 3/4")
  • Primerno za vse običajne vrtne cevi
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,042
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,093
Mere (D × Š × V) (mm) 70 x 33 x 42
Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop
