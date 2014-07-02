Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop
Univerzalna cevna spojka s sistemom Aqua Stop ima zelo dobro ergonomsko zasnovo, ki omogoča udobno uporabo.
Preprosto povezovanje, odklapljanje in popravila – s priročno in ergonomsko univerzalno cevno spojko Kärcher s sistemom Aqua Stop. Prilagodljiv vtični sistem močno olajšuje zalivanje manjših in večjih vrtov ter površin. Delujoči priključki za pipe in cevne spojke so namreč osnova vsakega dobrega sistema za zalivanje. Univerzalna cevna spojka je združljiva z običajnimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.
Značilnosti in prednosti
Aqua Stop
- Za zanesljiv odklop pribora s cevi, brez škropljenja
Ergonomska oblika
- Za lahko rokovanje.
Sistem na klik
- Primern za vse znane blagovne znamke
Univerzalno (1/2", 5/8", 3/4")
- Primerno za vse običajne vrtne cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,093
|Mere (D × Š × V) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHP 4 *AT