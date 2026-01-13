Univerzalni nastavek za popravilo cevi
Univerzalni nastavek za popravilo cevi za vse običajne vrtne cevi je namenjen povezovanju/popravilu dveh kosov cevi, njegova ergonomska oblika pa omogoča preprosto uporabo.
Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova učinkovitega zalivanja. Zato vam Kärcher ponuja celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje, na primer univerzalni nastavek za popravilo cevi. Tovrstni nastavek je vsestransko uporaben pri vseh običajnih vrtnih ceveh in ga odlikuje ergonomska oblika, ki omogoča preprosto uporabo. Popolna rešitev za povezovanje ali popravilo dveh kosov cevi. Univerzalni nastavek za popravilo cevi je združljiv s tremi najpogostejšimi premeri cevi.
Značilnosti in prednosti
Ergonomska oblika
- Za lahko rokovanje.
Univerzalno uporabno
- Primerno za vse običajne vrtne cevi
Za povezovanje ali popravilo dveh cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,041
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,049
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 39 x 39