Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova učinkovitega zalivanja. Zato vam Kärcher ponuja celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje, na primer univerzalni nastavek za popravilo cevi. Tovrstni nastavek je vsestransko uporaben pri vseh običajnih vrtnih ceveh in ga odlikuje ergonomska oblika, ki omogoča preprosto uporabo. Popolna rešitev za povezovanje ali popravilo dveh kosov cevi. Univerzalni nastavek za popravilo cevi je združljiv s tremi najpogostejšimi premeri cevi.