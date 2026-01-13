Kovinska razpršilna pištola Premium
Kakovostna in izjemno trpežna kovinska razpršilna pištola Premium je izdelana za še posebej dolgotrajen užitek pri zalivanju, rokovanje z njo je še posebej udobno.
Visoke zahteve potrebujejo tudi kakovostne materiale. Kovinska razpršilna pištola Premium ni le udobna za rokovanje, njena kovinska izvedba poskrbi tudi za izjemno trpežnost in zelo dolgo življenjsko dobo. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, vas bo prepričal z individualnim udobjem uporabnika, kot vam ga ponuja le Kärcher. Količino vode lahko s pomočjo regulirnega ventila z uporabo samo ene roke nastavite glede na potrebe. Poleg tega ima razpršilna pištola Premium 2 vrsti curka: točkovni in stožčast curek. Ta dva lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate. Na primer za zalivanje cvetličnih gredic in gredic z zelenjavo ali za odstranjevanje grobe umazanije s teras ali vrtnega pohištva. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiv ročaj
- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Elementi iz mehke plastike
- Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Kakovostni kovinski elementi
- Za izjemno trpežnost in dolgo življenjsko dobo.
- Zelo dober oprijem z roko za še bolj udobno upravljanje.
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,225
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|225 x 42 x 105
Oprema
- Število curkov: 2
- Vrtljiv ročaj
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Elementi iz mehke plastike
- Kovina
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
