Visoke zahteve potrebujejo tudi kakovostne materiale. Kovinska razpršilna pištola Premium ni le udobna za rokovanje, njena kovinska izvedba poskrbi tudi za izjemno trpežnost in zelo dolgo življenjsko dobo. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, vas bo prepričal z individualnim udobjem uporabnika, kot vam ga ponuja le Kärcher. Količino vode lahko s pomočjo regulirnega ventila z uporabo samo ene roke nastavite glede na potrebe. Poleg tega ima razpršilna pištola Premium 2 vrsti curka: točkovni in stožčast curek. Ta dva lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate. Na primer za zalivanje cvetličnih gredic in gredic z zelenjavo ali za odstranjevanje grobe umazanije s teras ali vrtnega pohištva. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.