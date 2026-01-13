Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium iz kakovostnih kovinskih elementov je izjemno trpežna, zato je njena dolga življenjska doba zagotovljena. S pomočjo 4 različnih vrst curka; to so prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek in fina vodna meglica, je pravi multitalent za zalivanje različnih rastlin z individualnimi potrebami. Vodna meglica je še posebej primerna za zalivanje bolj občutljivih rastlin, medtem ko boste s prho najbolj idealno lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice. S horizontalnim ploščatim curkom boste lahko na primer enostavno očistili rahlo umazane površine. Kapljični curek omogoča visok pretok vode, ki ga lahko izkoristite za polnjenje rezervoarjev. Za uporabo, pri kateri iz razpršilne pištole ne kaplja, je Kärcher poskrbel z novo tehnologijo membrane na razpršilni glavi. Prav tako ekskluzivno pri Kärcherju: vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, dobro leži v roki in omogoča individualno udobje uporabnika. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.