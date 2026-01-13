Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium
S kakovostno kovinsko večnamensko razpršilno pištolo boste lahko glede na posamezne potrebe zalivali najrazličnejše vrste rastlin. Vklj. z vrtljivim ročajem in razpršilno glavo, iz katere ne kaplja.
Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium iz kakovostnih kovinskih elementov je izjemno trpežna, zato je njena dolga življenjska doba zagotovljena. S pomočjo 4 različnih vrst curka; to so prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek in fina vodna meglica, je pravi multitalent za zalivanje različnih rastlin z individualnimi potrebami. Vodna meglica je še posebej primerna za zalivanje bolj občutljivih rastlin, medtem ko boste s prho najbolj idealno lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice. S horizontalnim ploščatim curkom boste lahko na primer enostavno očistili rahlo umazane površine. Kapljični curek omogoča visok pretok vode, ki ga lahko izkoristite za polnjenje rezervoarjev. Za uporabo, pri kateri iz razpršilne pištole ne kaplja, je Kärcher poskrbel z novo tehnologijo membrane na razpršilni glavi. Prav tako ekskluzivno pri Kärcherju: vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, dobro leži v roki in omogoča individualno udobje uporabnika. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Posebna tehnologija membrane
- Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.
Vrtljiv ročaj
- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Štiri izbirne vrste curka s funkcijo blokade: prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek, vodna meglica
- Ustrezen curek za vsako področje uporabe.
Elementi iz mehke plastike
- Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Kakovostni kovinski elementi
- Za veliko mero trpežnosti in dolgo življenjsko dobo.
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Snemljiva ploščica za prho
- Za čiščenje membrane in zamašenih šob.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,335
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,36
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 70 x 130
Oprema
- Število curkov: 4
- Vrtljiv ročaj
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Elementi iz mehke plastike
- Kovina
- Vzorec pršenja: pršilna meglica
- Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
- Način škropljenja: prezračevalni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.