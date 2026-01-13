Nastavljiv razpršilnik
Zalivanje v skladu s potrebami - povsem enostavno. Z nastavljivim razpršilnikom z nastavitvijo količine vode, ki jo lahko uravnavate samo z eno roko, in dvema nastavljivima vrstama curka.
Nastavljiv razpršilnik ima regulirni ventil, ki ga lahko upravljate samo z eno roko. Na njem lahko s palcem povsem enostavno nastavite želeno količino vode. Na vrtnem razpršilniku lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate med dvema različnima curkoma: točkovni in stožčast curek. Tako boste enostavno zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice, poleg tega boste lahko odstranili tudi grobo umazanijo s teras ali vrtnega pohištva. Zato je nastavljiv razpršilnik najbolj primeren tako za naloge zalivanja kot tudi druge naloge čiščenja. Ko vode ne potrebujete več, enostavno zaprete pretok vode na regulirnem ventilu. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,094
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,119
|Mere (D × Š × V) (mm)
|210 x 42 x 79
Oprema
- Število curkov: 2
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
