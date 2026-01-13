Ergonomska palica za zalivanje Kärcher je mojstrovina, ki zagotavlja odličnost in udobje. Njene številne možnosti uporabe potrjujejo njeno vsestranskost. Palica za zalivanje je popolna za zalivanje manjših ter srednje velikih površin in vrtov. Izjemna kombinacija elegantne oblike, vrhunske funkcionalnosti in odlične ergonomije vas bo popolnoma prepričala. Tako je palica za zalivanje popoln delovni pripomoček tudi za dolgotrajno uporabo. Na kratko: idealna rešitev za užitek pri zalivanju vašega vrta. Naj dodamo samo še tole: razpršilniki Kärcher so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Podrobnosti o opremi: nastavitev pretoka vode z eno roko (vključno s funkcijo ON/OFF), 6 vrst curka.