Palica za zalivanje
Trpežna, ergonomska in vsestransko uporabna palica za zalivanje z vrhunsko opremo je namenjena zalivanju manjših in srednje velikih površin, vodo dovaja v šestih vrstah curka.
Ergonomska palica za zalivanje Kärcher je mojstrovina, ki zagotavlja odličnost in udobje. Njene številne možnosti uporabe potrjujejo njeno vsestranskost. Palica za zalivanje je popolna za zalivanje manjših ter srednje velikih površin in vrtov. Izjemna kombinacija elegantne oblike, vrhunske funkcionalnosti in odlične ergonomije vas bo popolnoma prepričala. Tako je palica za zalivanje popoln delovni pripomoček tudi za dolgotrajno uporabo. Na kratko: idealna rešitev za užitek pri zalivanju vašega vrta. Naj dodamo samo še tole: razpršilniki Kärcher so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Podrobnosti o opremi: nastavitev pretoka vode z eno roko (vključno s funkcijo ON/OFF), 6 vrst curka.
Značilnosti in prednosti
6 oblik curka
- Prilagodljiva in vsestranska uporaba.
Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF
- Omogoča upravljanje z eno roko
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
- Za lahko in udobno rokovanje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,34
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,366
|Mere (D × Š × V) (mm)
|850 x 150 x 66
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec pršenja: pršilna meglica
- Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
- Vzorec pršenja: navpični ravni curek
Video posnetki
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Drevesa
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema