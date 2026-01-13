Palica za zalivanje Plus
Ergonomska palica za zalivanje z vrhunsko opremo vsebuje gibljivo razpršilno glavo za 180° in vodo dovaja v šestih vrstah curka. Popolna je za zalivanje na tleh in nad glavo ter je namenjena zalivanju manjših in srednje velikih površin.
Ergonomska palica za zalivanje Kärcher Plus je mojstrovina, ki zagotavlja odličnost in udobje. Njene številne možnosti uporabe potrjujejo njeno vsestranskost. Palica za zalivanje je popolna za zalivanje manjših ter srednje velikih površin in vrtov. Od zalivanja na tleh do dela nad glavo – na primer pri zalivanju obešank – palica za zalivanje Plus zagotavlja udobje pri delu. Izjemna kombinacija elegantne oblike, vrhunske funkcionalnosti in odlične ergonomije vas bo popolnoma prepričala. Tako je palica za zalivanje Plus popoln delovni pripomoček tudi za dolgotrajno uporabo. Na kratko: idealna rešitev za užitek pri zalivanju vašega vrta. Naj dodamo samo še tole: razpršilniki Kärcher so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Podrobnosti o opremi: gibljiva razpršilna glava (180°), nastavitev pretoka vode z eno roko (vključno s funkcijo ON/OFF), priročna možnost obešanja, 6 vrst curka.
Značilnosti in prednosti
6 oblik curkaPrilagodljiva in vsestranska uporaba.
Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFFZa lahko in udobno rokovanje
Gibljiva pršilna glava (180°)Različni koti pršenja za ciljno zalivanje
Možnost udobnega obešanja
- Dobre možnosti shranjevanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,38
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,406
|Mere (D × Š × V) (mm)
|850 x 150 x 66
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec pršenja: pršilna meglica
- Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
- Vzorec pršenja: navpični ravni curek
Video posnetki
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Drevesa
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema