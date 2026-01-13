Ergonomska palica za zalivanje Kärcher Plus je mojstrovina, ki zagotavlja odličnost in udobje. Njene številne možnosti uporabe potrjujejo njeno vsestranskost. Palica za zalivanje je popolna za zalivanje manjših ter srednje velikih površin in vrtov. Od zalivanja na tleh do dela nad glavo – na primer pri zalivanju obešank – palica za zalivanje Plus zagotavlja udobje pri delu. Izjemna kombinacija elegantne oblike, vrhunske funkcionalnosti in odlične ergonomije vas bo popolnoma prepričala. Tako je palica za zalivanje Plus popoln delovni pripomoček tudi za dolgotrajno uporabo. Na kratko: idealna rešitev za užitek pri zalivanju vašega vrta. Naj dodamo samo še tole: razpršilniki Kärcher so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Podrobnosti o opremi: gibljiva razpršilna glava (180°), nastavitev pretoka vode z eno roko (vključno s funkcijo ON/OFF), priročna možnost obešanja, 6 vrst curka.