Ergonomska palica za zalivanje Kärcher Premium je mojstrovina, ki zagotavlja odličnost in udobje. Njene številne možnosti uporabe potrjujejo njeno vsestranskost pri najrazličnejših vrstah uporabe. Palica za zalivanje Premium je popolna za zalivanje manjših ter srednje velikih površin in vrtov. Od zalivanja na tleh do dela nad glavo – na primer pri zalivanju obešank – teleskopska palica za zalivanje zagotavlja udobje pri delu. Izjemna kombinacija elegantne oblike, vrhunske funkcionalnosti in odlične ergonomije palice za zalivanje Kärcher Premium vas bo popolnoma prepričala. Tako je palica za zalivanje popoln delovni pripomoček tudi za dolgotrajno uporabo. Na kratko: idealna rešitev za užitek pri zalivanju vašega vrta. Naj dodamo samo še tole: razpršilniki Kärcher so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Podrobnosti o opremi: gibljiva razpršilna glava (180°), teleskopski drog (70–105 cm), nastavitev pretoka vode z eno roko (vključno s funkcijo ON/OFF), priročna možnost obešanja, 6 vrst curka.