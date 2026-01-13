Palica za zalivanje Premium
Trpežna palica za zalivanje Premium z vrhunsko opremo je namenjena zalivanju manjših in srednje velikih površin. Primerna je za številna področja uporabe – od zalivanja na tleh do dela nad glavo.
Ergonomska palica za zalivanje Kärcher Premium je mojstrovina, ki zagotavlja odličnost in udobje. Njene številne možnosti uporabe potrjujejo njeno vsestranskost pri najrazličnejših vrstah uporabe. Palica za zalivanje Premium je popolna za zalivanje manjših ter srednje velikih površin in vrtov. Od zalivanja na tleh do dela nad glavo – na primer pri zalivanju obešank – teleskopska palica za zalivanje zagotavlja udobje pri delu. Izjemna kombinacija elegantne oblike, vrhunske funkcionalnosti in odlične ergonomije palice za zalivanje Kärcher Premium vas bo popolnoma prepričala. Tako je palica za zalivanje popoln delovni pripomoček tudi za dolgotrajno uporabo. Na kratko: idealna rešitev za užitek pri zalivanju vašega vrta. Naj dodamo samo še tole: razpršilniki Kärcher so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Podrobnosti o opremi: gibljiva razpršilna glava (180°), teleskopski drog (70–105 cm), nastavitev pretoka vode z eno roko (vključno s funkcijo ON/OFF), priročna možnost obešanja, 6 vrst curka.
Značilnosti in prednosti
6 oblik curkaZa zalivanje po potrebi
Teleskopska palica (70-105 cm)Za vse vrste uporabe
Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFFZa lahko in udobno rokovanje
Gibljiva pršilna glava (180°)
- Različni koti pršenja za ciljno zalivanje
Možnost udobnega obešanja
- Dobre možnosti shranjevanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,526
|Mere (D × Š × V) (mm)
|780 x 150 x 66
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec pršenja: pršilna meglica
- Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
- Vzorec pršenja: navpični ravni curek
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema