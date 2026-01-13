Trpežen pršilni nastavek iz medenine za zalivanje manjših do srednje velikih površin in vrtov. Ko gre za zalivanje koristnih, okrasnih rastlin ali lončnic; ali ko gre za čiščenje vrtnega orodja in pohištva – ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z eno roko in vam zagotavlja brezskrbno daljše delo. Poleg tega nudi pršilnik tudi druge prepričljive prednosti kot so nastavitev curka glede na potrebe, od najmočnejšega do najšibkejšega (pršenje). Konec koncev vas bo vrtni pršilni nastavek poleg visoke stopnje udobja in odlične funkcionalnosti prepričal tudi s privlačno obliko. Na kratko: idealna rešitev za užitek ob pršenju na vašem vrtu. Naj dodamo samo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik.