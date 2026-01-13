Pršilni nastavek iz medenine
Posebno trpežen pršilni nastavek iz medenine za zalivanje majhnih do srednjih površin. Ergonomsko oblikovan gumijast ročaj za lahko rokovanje. Int. pršenja se lahko regulira – od polnega curka do meglice.
Trpežen pršilni nastavek iz medenine za zalivanje manjših do srednje velikih površin in vrtov. Ko gre za zalivanje koristnih, okrasnih rastlin ali lončnic; ali ko gre za čiščenje vrtnega orodja in pohištva – ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z eno roko in vam zagotavlja brezskrbno daljše delo. Poleg tega nudi pršilnik tudi druge prepričljive prednosti kot so nastavitev curka glede na potrebe, od najmočnejšega do najšibkejšega (pršenje). Konec koncev vas bo vrtni pršilni nastavek poleg visoke stopnje udobja in odlične funkcionalnosti prepričal tudi s privlačno obliko. Na kratko: idealna rešitev za užitek ob pršenju na vašem vrtu. Naj dodamo samo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik.
Značilnosti in prednosti
Iz medenine
- Trpežnost zagotovljena
Elementi iz mehke plastike za lažji oprijem
- Za še več udobja in zaščite.
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,167
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,18
|Mere (D × Š × V) (mm)
|103 x 36 x 36
Oprema
- Število curkov: 2
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema