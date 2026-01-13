Toliko udobja vam nudi samo Kärcher: vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualne možnosti uporabe razpršilne pištole. Poleg tega je sestavljena iz elementov mehke plastike, ki vam nudijo dodatno zaščito. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezen pretok količine vode, ki je potrebna. Razpršilna pištola Plus ima 2 vrsti curka: točkovni in stožčast curek. Ta dva lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate - na primer za zalivanje cvetličnih gredic in gredic z zelenjavo ali za odstranjevanje grobe umazanije s teras ali vrtnega pohištva. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.