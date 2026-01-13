Razpršilna pištola Plus
Zalivanje z visoko mero udobja: zahvaljujoč vrtljivemu ročaju lahko razpršilno pištolo Plus uporabljate individualno. Kot nalašč je primerna za enostavne naloge zalivanja.
Toliko udobja vam nudi samo Kärcher: vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualne možnosti uporabe razpršilne pištole. Poleg tega je sestavljena iz elementov mehke plastike, ki vam nudijo dodatno zaščito. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezen pretok količine vode, ki je potrebna. Razpršilna pištola Plus ima 2 vrsti curka: točkovni in stožčast curek. Ta dva lahko v skladu s potrebami brezstopenjsko nastavljate - na primer za zalivanje cvetličnih gredic in gredic z zelenjavo ali za odstranjevanje grobe umazanije s teras ali vrtnega pohištva. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiv ročaj
- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Elementi iz mehke plastike
- Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,157
|Mere (D × Š × V) (mm)
|210 x 42 x 105
Oprema
- Število curkov: 2
- Vrtljiv ročaj
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Elementi iz mehke plastike
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
