Na kompaktno stensko držalo lahko brez težav pritrdite palice za zalivanje in jih tako uporabite kot vrtno prho. Prav tako je popolno za varno in preprosto shranjevanje palic za zalivanje ter drugih cevi na notranjih stenah. Držalo je primerno za premer cevi od 16 do 20 mm. Zidni vložki in vijaki so priloženi.