Stensko držalo
Priročno stensko držalo za varno in preprosto shranjevanje palic za zalivanje ter za uporabo kot vrtna prha.
Na kompaktno stensko držalo lahko brez težav pritrdite palice za zalivanje in jih tako uporabite kot vrtno prho. Prav tako je popolno za varno in preprosto shranjevanje palic za zalivanje ter drugih cevi na notranjih stenah. Držalo je primerno za premer cevi od 16 do 20 mm. Zidni vložki in vijaki so priloženi.
Značilnosti in prednosti
Primerno za cevi s premerom 16 - 20 mm
- Prilagodljiva uporaba.
V dobavo vklj. zidni vložki in vijaki
- Takoj pripravljeno: V komplet so vključeni vsi sistemsko pomembni elementi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,11
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,155
|Mere (D × Š × V) (mm)
|65 x 86 x 146
Področja uporabe
- Bazen