Večnamenska razpršilna pištola
Enostavna večnamenska razpršilna pištola s tremi vrstami curka: prha, točkovni in stožčast curek. Zahvaljujoč sprožilcu z blokado/deblokado je idealna za konstantno zalivanje najrazličnejših rastlin.
Večnamenska razpršilna pištola je še posebej primerna za zalivanje najrazličnejših rastlin z najrazličnejšimi potrebami. Konec koncev ima večnamenska razpršilna pištola na voljo kar 3 različne vrste curka: prha, točkovni in stožčast curek. Tako ne boste enostavno zalivali le cvetlične gredice in druge rastlinske gredice (prha ali stožčast curek), poleg tega boste lahko z njim odstranili tudi grobo umazanijo s teras ali vrtnega pohištva (točkovni curek). Zato je večnamenska razpršilna pištola najbolj primerna tako za naloge zalivanja kot tudi druge naloge čiščenja. Poleg tega ima razpršilna pištola tudi sprožilec z blokado/deblokado na ročaju pištole, ki skrbi za udobno rokovanje in konstanten pretok vode. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko prilagodite ustrezen pretok količine vode, ki je potrebna. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Brezstopenjsko nastavljive vrste curka: prha, točkovni in stožčast curek
- Idealno za zalivanje (stožčast curek in prha) in čiščenje (točkovni curek).
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,16
|Mere (D × Š × V) (mm)
|215 x 57 x 113
Oprema
- Število curkov: 3
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
