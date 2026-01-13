Večnamenska razpršilna pištola je še posebej primerna za zalivanje najrazličnejših rastlin z najrazličnejšimi potrebami. Konec koncev ima večnamenska razpršilna pištola na voljo kar 3 različne vrste curka: prha, točkovni in stožčast curek. Tako ne boste enostavno zalivali le cvetlične gredice in druge rastlinske gredice (prha ali stožčast curek), poleg tega boste lahko z njim odstranili tudi grobo umazanijo s teras ali vrtnega pohištva (točkovni curek). Zato je večnamenska razpršilna pištola najbolj primerna tako za naloge zalivanja kot tudi druge naloge čiščenja. Poleg tega ima razpršilna pištola tudi sprožilec z blokado/deblokado na ročaju pištole, ki skrbi za udobno rokovanje in konstanten pretok vode. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko prilagodite ustrezen pretok količine vode, ki je potrebna. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.