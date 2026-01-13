Zahtevnejše naloge zalivanja rastlin, ki imajo različne potrebe, boste s pomočjo večnamenske razpršilne pištole Plus zlahka opravili. Nova tehnologija membrane, ki jo je razvil Kärcher, zagotavlja razpršilno glavo, iz katere nikoli ne kaplja - tudi med samo menjavo različnih vrst curkov. Po potrebi lahko membrano snamete in jo očistite - s tem boste vedno dosegli najbolj optimalne rezultate pršenja. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualno udobje uporabnika. Poleg tega ima ta model na voljo kar štiri vrste curka: prha, točkovni in ploščati curek ter tudi fina vodna meglica. Ta je še posebej primerna za zalivanje bolj občutljivih rastlin, medtem ko boste s prho najbolj idealno lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice. Za manjše naloge čiščenja na vrtu vam priporočamo uporabo točkovnega curka. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezno količino vode, ki je potrebna. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.