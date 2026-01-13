Večnamenska razpršilna pištola Plus
Štiri vrste curka, udoben vrtljiv ročaj in tehnologija membrane za štiri različne vrste uporabe: večnamenska razpršilna pištola PLUS je še posebej primerna za bolj zahtevne naloge zalivanja.
Zahtevnejše naloge zalivanja rastlin, ki imajo različne potrebe, boste s pomočjo večnamenske razpršilne pištole Plus zlahka opravili. Nova tehnologija membrane, ki jo je razvil Kärcher, zagotavlja razpršilno glavo, iz katere nikoli ne kaplja - tudi med samo menjavo različnih vrst curkov. Po potrebi lahko membrano snamete in jo očistite - s tem boste vedno dosegli najbolj optimalne rezultate pršenja. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualno udobje uporabnika. Poleg tega ima ta model na voljo kar štiri vrste curka: prha, točkovni in ploščati curek ter tudi fina vodna meglica. Ta je še posebej primerna za zalivanje bolj občutljivih rastlin, medtem ko boste s prho najbolj idealno lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice. Za manjše naloge čiščenja na vrtu vam priporočamo uporabo točkovnega curka. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezno količino vode, ki je potrebna. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Posebna tehnologija membrane
- Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.
Vrtljiv ročaj
- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Štiri izbirne vrste curka s funkcijo blokade: prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek, vodna meglica
- Ustrezen curek za vsako področje uporabe.
Elementi iz mehke plastike
- Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Snemljiva ploščica za prho
- Za čiščenje membrane in zamašenih šob.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,22
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,245
|Mere (D × Š × V) (mm)
|240 x 70 x 127
Oprema
- Število curkov: 4
- Vrtljiv ročaj
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Elementi iz mehke plastike
- Vzorec pršenja: pršilna meglica
- Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
