Večnamenska razpršilna pištola Plus

Štiri vrste curka, udoben vrtljiv ročaj in tehnologija membrane za štiri različne vrste uporabe: večnamenska razpršilna pištola PLUS je še posebej primerna za bolj zahtevne naloge zalivanja.

Zahtevnejše naloge zalivanja rastlin, ki imajo različne potrebe, boste s pomočjo večnamenske razpršilne pištole Plus zlahka opravili. Nova tehnologija membrane, ki jo je razvil Kärcher, zagotavlja razpršilno glavo, iz katere nikoli ne kaplja - tudi med samo menjavo različnih vrst curkov. Po potrebi lahko membrano snamete in jo očistite - s tem boste vedno dosegli najbolj optimalne rezultate pršenja. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualno udobje uporabnika. Poleg tega ima ta model na voljo kar štiri vrste curka: prha, točkovni in ploščati curek ter tudi fina vodna meglica. Ta je še posebej primerna za zalivanje bolj občutljivih rastlin, medtem ko boste s prho najbolj idealno lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice. Za manjše naloge čiščenja na vrtu vam priporočamo uporabo točkovnega curka. S pomočjo regulirnega ventila, ki ga lahko upravljate z eno roko, lahko tudi prilagodite ustrezno količino vode, ki je potrebna. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.

Značilnosti in prednosti
Posebna tehnologija membrane
  • Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.
Vrtljiv ročaj
  • Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
  • Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
  • Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Štiri izbirne vrste curka s funkcijo blokade: prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek, vodna meglica
  • Ustrezen curek za vsako področje uporabe.
Elementi iz mehke plastike
  • Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Samodejno praznjenje
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Snemljiva ploščica za prho
  • Za čiščenje membrane in zamašenih šob.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva antracit
Teža (Kg) 0,22
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,245
Mere (D × Š × V) (mm) 240 x 70 x 127

Oprema

  • Število curkov: 4
  • Vrtljiv ročaj
  • Zapiranje na ročaju
  • Nastavljiva količina vode
  • Funkcija samopraznjenja
  • Elementi iz mehke plastike
  • Vzorec pršenja: pršilna meglica
  • Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
  • Vzorec škropljenja: škropilnica
