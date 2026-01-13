Vrtna prha
Rešitev 2 v 1: prvič veselje ob prhanju, drugič kakovostna palica za učinkovito zalivanje rastlin – vrtno prho lahko hitro sestavite, njeno shranjevanje ne zavzame veliko prostora.
Rešitev 2 v 1 za vaš vrt! Vrtna prha, ki jo lahko sestavitev v 3 minutah, je zelo stabilna in nastavljiva po višini (1,50 -2,20 m). V poletnih dneh vam nudi veselje ob prhanju. S snemljivo palico za prhanje se lahko brez težav oprhate in osvežite, tako kot v običajni prhi v kopalnici. Poraba vode pri tem je veliko manjša, kot z običajno vrtno cevjo, saj je curek prhe zelo precizen. Poleg tega ima palica prhe povsem učinkovito funkcijo zalivanja rastlin. Pozimi jo lahko enostavno in hitro razstavite na posamezne dele, jo zložite in shranite, pri tem pa ne boste potrebovali veliko prostora. Tako ste lahko prepričani, da vam naslednje poletje ne bo nič manjkalo. Podrobnosti o opremi: trinožnik in konica za dobro stabilnost, nastavitev količine pretoka vode z eno roko, funkcija ON/OFF, gibljiva razpršilna glava (180°).
Značilnosti in prednosti
V 3 minutah pripravljeno na deloMontaža brez orodja.
S trinožnikom in konicoZagotovljena stabilnosti in trpežnost
Nastavljiva višina od 1,50 - 2,20 mZa različne telesne višine in velikosti
Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF
- Udobna uporaba naprave
Snemljiva palica za tuširanje in zalivanje (2v1)
Širok pršilni curek
Gibljiva pršilna glava (180°)
- Za priročno in preprosto uporabo.
Z udobno možnostjo shranjevanje, ki ne zavzame veliko prostora
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,98
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,215
|Mere (D × Š × V) (mm)
|735 x 850 x 2130
Oprema
- Vzorec škropljenja: škropilnica
Področja uporabe
- Bazen
- Zalivanje vrta
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.