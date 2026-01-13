Rešitev 2 v 1 za vaš vrt! Vrtna prha, ki jo lahko sestavitev v 3 minutah, je zelo stabilna in nastavljiva po višini (1,50 -2,20 m). V poletnih dneh vam nudi veselje ob prhanju. S snemljivo palico za prhanje se lahko brez težav oprhate in osvežite, tako kot v običajni prhi v kopalnici. Poraba vode pri tem je veliko manjša, kot z običajno vrtno cevjo, saj je curek prhe zelo precizen. Poleg tega ima palica prhe povsem učinkovito funkcijo zalivanja rastlin. Pozimi jo lahko enostavno in hitro razstavite na posamezne dele, jo zložite in shranite, pri tem pa ne boste potrebovali veliko prostora. Tako ste lahko prepričani, da vam naslednje poletje ne bo nič manjkalo. Podrobnosti o opremi: trinožnik in konica za dobro stabilnost, nastavitev količine pretoka vode z eno roko, funkcija ON/OFF, gibljiva razpršilna glava (180°).