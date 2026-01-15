Potisni pometalni stroj S 4 Twin
Dve stranski krtači, 20-litrski zbiralnik za smeti in širina pometanja 680 mm: stroj za pometanje S 4 Twin je primeren za vse letne čase – za manjše in ožje površine ter temeljito čistočo do roba.
Cvetni listi spomladi, pesek poleti, listje jeseni in material za posipanje pozimi: učinkovit in ergonomski Kärcherjev stroj za pometanje S 4 Twin rekordno hitro in v vseh letnih časih poskrbi za sijočo okolico hiše in vrta. Z močnim pometalnim valjem, dvema stranskima krtačama in skupno širino pometanja 680 milimetrov z lahkoto očisti do 2400 m² površine na uro. Stroj neposredno zbira umazanijo v 20-litrskem zbiralniku za smeti. Dolge ščetine stranskih krtač poskrbijo za temeljito čistočo vse do roba. Ročaj z brezstopenjsko nastavljivo višino je mogoče optimalno prilagoditi uporabnikovi telesni višini. Zahvaljujoč uporabljeni bajonetni spojki pri nastavitvi višine ne morete izgubiti vijaka. Stroj za pometanje lahko brez sklanjanja preprosto zložite s stopalko in ga prenašate z držanjem za ročaj ter prihranite prostor pri shranjevanju. Edinstvena je tudi namestitev stranskih krtač brez orodja. Tako je stroj za pometanje v hipu pripravljen za uporabo. Zbiralnik za smeti je mogoče preprosto odstraniti in ga odložiti brez stika z umazanijo ter izprazniti.
Značilnosti in prednosti
Priročen pokrov za stransko krtačoNamestitev stranske krtače brez orodja – za hitro sestavljanje in uporabo.
Udobna stopalkaZlaganje celotnega stroja za pometanje brez sklanjanja – za shranjevanje na majhnem prostoru.
Nastavitev po višini z bajonetnim zapiralomPometanje brez bolečin v hrbtu zahvaljujoč nastavitvi višine po izbiri.
Velik zbiralnik za smeti
- Pogosto praznjenje zbiralnika za smeti ni potrebno.
Preprosta odstranitev zbiralnika za smeti
- Preprosto praznjenje zbiralnika za smeti.
Samostoječa posoda za smeti
- Praznjenje zbiralnika za smeti brez stika z umazanijo.
Velika širina pometanja
- Visoka zmogljivost čiščenja.
Pometanje tik ob robu
- Temeljito pometanje vogalov, robov in fug.
Priročen ročaj za nošenje
- Ročaj za preprosto nošenje in spravljanje stroja za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina s stransko krtačo (mm)
|680
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|2400
|Ohišje / ogrodje
|Plastika
|Posoda za smeti (l)
|20
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,2
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|10,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,599
|Mere (D × Š × V) (mm)
|760 x 668 x 940
Obseg dobave
- Stranska krtača: 2 Kos(i)
Oprema
- Ergonomski potisni ročaj
- Brezstopenjsko nastavljiv ročaj
- Položaj za shranjevanje
- Stopalka za prihranek prostora pri shranjevanju
- Namestitev stranske krtače brez orodja
- Samostoječa posoda za smeti
