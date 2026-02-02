Ne glede na to, ali gre za cvetne, pesek ali listje: učinkovit in ergonomski pometalni stroj S 4 Twin 2 v 1 zagotavlja bleščeč videz okrog hiše vse leto. Poleg standardnih stranskih krtač za suhe odpadke je S 4 Twin 2 v 1 opremljen tudi z dvema dodatnima stranskima krtačama s tršimi ščetinami za mokre odpadke. Z zmogljivo valjčno krtačo in širino pometanja 680 m zlahka obvlada površine do 2400 m² na uro. Odpadki pristanejo neposredno v 20-litrski posodi za smeti. Dolge ščetine stranskih krtač zagotavljajo temeljito čistočo vse do roba. Brezstopenjsko potisni ročaj je mogoče optimalno prilagoditi višini posameznega uporabnika. Pometalni stroj je mogoče preprosto zložiti, ne da bi se sklanjali, na ta način prihranite prostor. Nastavek za stransko krtačo brez orodja je edinstven. Pometalni stroj je pripravljen za uporabo v trenutku. Posodo za smeti je mogoče enostavno odstraniti in varno odložiti ter izprazniti brez kakršnega koli stika z umazanijo.