Potisni pometalni stroj S 4 Twin 2 v 1
Opremljen s posebnimi stranskimi krtačami za mokre odpadke: pometalni stroj S 4 Twin 2 v 1 s širino pometanja 680 mm. Idealen za celoletno uporabo na manjših in ožjih površinah.
Ne glede na to, ali gre za cvetne, pesek ali listje: učinkovit in ergonomski pometalni stroj S 4 Twin 2 v 1 zagotavlja bleščeč videz okrog hiše vse leto. Poleg standardnih stranskih krtač za suhe odpadke je S 4 Twin 2 v 1 opremljen tudi z dvema dodatnima stranskima krtačama s tršimi ščetinami za mokre odpadke. Z zmogljivo valjčno krtačo in širino pometanja 680 m zlahka obvlada površine do 2400 m² na uro. Odpadki pristanejo neposredno v 20-litrski posodi za smeti. Dolge ščetine stranskih krtač zagotavljajo temeljito čistočo vse do roba. Brezstopenjsko potisni ročaj je mogoče optimalno prilagoditi višini posameznega uporabnika. Pometalni stroj je mogoče preprosto zložiti, ne da bi se sklanjali, na ta način prihranite prostor. Nastavek za stransko krtačo brez orodja je edinstven. Pometalni stroj je pripravljen za uporabo v trenutku. Posodo za smeti je mogoče enostavno odstraniti in varno odložiti ter izprazniti brez kakršnega koli stika z umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Dva para stranskih krtačStandardna stranska metla za suhe smeti plus stranska metla s tršimi ščetinami za vlažne smeti.
Priročen pokrov za stransko krtačoNamestitev stranske krtače brez orodja – za hitro sestavljanje in uporabo.
Udobna stopalkaZlaganje celotnega stroja za pometanje brez sklanjanja – za shranjevanje na majhnem prostoru.
Nastavitev po višini z bajonetnim zapiralom
- Pometanje brez bolečin v hrbtu zahvaljujoč nastavitvi višine po izbiri.
Velik zbiralnik za smeti
- Pogosto praznjenje zbiralnika za smeti ni potrebno.
Preprosta odstranitev zbiralnika za smeti
- Preprosto praznjenje zbiralnika za smeti.
Samostoječa posoda za smeti
- Praznjenje zbiralnika za smeti brez stika z umazanijo.
Velika širina pometanja
- Visoka zmogljivost čiščenja.
Pometanje tik ob robu
- Temeljito pometanje vogalov, robov in fug.
Priročen ročaj za nošenje
- Ročaj za preprosto nošenje in spravljanje stroja za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina s stransko krtačo (mm)
|680
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|2400
|Ohišje / ogrodje
|Plastika
|Posoda za smeti (l)
|20
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,5
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|10,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|760 x 668 x 940
Obseg dobave
- Stranska krtača: 2 Kos(i)
- Stranska metla za vlažne smeti: 2 Kos(i)
Oprema
- Ergonomski potisni ročaj
- Brezstopenjsko nastavljiv ročaj
- Položaj za shranjevanje
- Stopalka za prihranek prostora pri shranjevanju
- Namestitev stranske krtače brez orodja
- Samostoječa posoda za smeti
Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Poti okoli hiše
- Poti
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
- Klet
