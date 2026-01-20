Potisni pometalni stroj S 6 Twin
Idealen za vse letne čase, za večje in širše površine in temeljito čistočo do roba: stroj za pometanje S 6 Twin z dvema stranskima krtačama, 38-litrskim zbiralnikom za smeti in širino pometanja 860 mm.
Naj bo pomlad, poletje, jesen ali zima – novi Kärcherjev stroj za pometanje S 6 Twin je primeren za čiščenje okoli hiše in vrta skozi vse leto. Učinkovit: z močnim pometalnim valjem, dvema stranskima krtačama in skupno širino pometanja 860 milimetrov z lahkoto očisti do 3000 m² površine na uro. Ergonomski: Ročaj je mogoče brez sklanjanja nastaviti v 2 položaja – za optimalno prilagoditev uporabnikovi telesni višini. In povrhu še čist: Umazanija konča neposredno v 38-litrskem zbiralniku za smeti, ki ga lahko izpraznite, ne da bi si umazali roke. Še ena njegova odlika je dodatna nastavitev višine stranske krtače, s katero lahko silo pritiskanja prilagodite glede na vrsto umazanije in s tem dosežete optimalen rezultat pometanja. Poleg tega lahko S 6 Twin preprosto preklopite s stopalko na ogrodju, zato pri shranjevanju zavzame manj prostora. Za namestitev stranskih krtač ne potrebujete orodja, zato je stroj v hipu pripravljen za uporabo.
Značilnosti in prednosti
Priročen pokrov za stransko krtačoNamestitev stranske krtače brez orodja – za hitro sestavljanje in uporabo.
Udobna stopalkaZlaganje celotnega stroja za pometanje brez sklanjanja – za shranjevanje na majhnem prostoru.
Prilagodljiva nastavitev višine stranskih krtačPo želji prilagodljiva sila pritiskanja za različne vrste umazanije.
Velik zbiralnik za smeti
- Pogosto praznjenje zbiralnika za smeti ni potrebno.
Preprosta odstranitev zbiralnika za smeti
- Preprosto praznjenje zbiralnika za smeti.
Samostoječa posoda za smeti
- Praznjenje zbiralnika za smeti brez stika z umazanijo.
Velika širina pometanja
- Visoka zmogljivost čiščenja.
Pometanje tik ob robu
- Temeljito pometanje vogalov, robov in fug.
Dvakrat višinsko nastavljiv potisni lok
- Pometanje brez bolečin v hrbtu zahvaljujoč nastavitvi višine po izbiri.
Priročen ročaj za nošenje
- Ročaj za preprosto nošenje in spravljanje stroja za pometanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina s stransko krtačo (mm)
|860
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|3000
|Ohišje / ogrodje
|Plastika
|Posoda za smeti (l)
|38
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|14,8
|Teža, pripravljeno za obratovanje (Kg)
|14,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|926 x 872 x 1032
Obseg dobave
- Stranska krtača: 2 Kos(i)
Oprema
- Ergonomski potisni ročaj
- Dvakrat višinsko nastavljiv potisni lok
- Položaj za shranjevanje
- Stopalka za prihranek prostora pri shranjevanju
- Brezstopenjsko nastavljiva stranska krtača
- Namestitev stranske krtače brez orodja
- Samostoječa posoda za smeti
Področja uporabe
- Območja okoli doma in vrta
- Poti okoli hiše
- Poti
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
- Klet
