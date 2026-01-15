Akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery deluje zanesljivo in z malo hrupa. Kot zelo priročna se izkaže vrtljiva rezalna nit: Poleg tega, da zagotavlja natančno rezanje, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu. Ker se nit nastavlja samodejno, je njena dolžina vedno optimalna. Njena funkcija za prirezovanje trave ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Akumulatorska kosilnica z nitjo je izredno lahka in se zaradi dvoročnega ročaja ergonomsko prilega roki.