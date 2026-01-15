Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery

Odlična ergonomija, zelo majhna teža in preprosto upravljanje: akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery.

Akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery deluje zanesljivo in z malo hrupa. Kot zelo priročna se izkaže vrtljiva rezalna nit: Poleg tega, da zagotavlja natančno rezanje, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu. Ker se nit nastavlja samodejno, je njena dolžina vedno optimalna. Njena funkcija za prirezovanje trave ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Akumulatorska kosilnica z nitjo je izredno lahka in se zaradi dvoročnega ročaja ergonomsko prilega roki.

Značilnosti in prednosti
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery: Učinkovit sistem rezanja
Učinkovit sistem rezanja
Rezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery: Košnja ob robovih
Košnja ob robovih
Vrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery: Majhna teža
Majhna teža
Majhna teža omogoča preprosto in neutrudljivo košnjo.
Samodejno podaljševanje niti
  • Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Ergonomski dizajn ročajev
  • Dvoročni ročaj za udobno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Priročen zaščitni pokrov
  • Zaščitni pokrov ščiti uporabnika pred letečimi odrezki.
  • Dodatne oporne točke priročno odlaganje med delovnimi odmori.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
  • Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
  • Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
  • Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Premer rezanja (cm) 25
Rezilo Najlon glava
Podajanje niti avtomatsko
Geometrija niti vrtljiva
Premer navoja (mm) 1,6
Nadzor hitrosti ne
Število vrtljajev (rpm) 9500
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 1,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,39
Mere (D × Š × V) (mm) 1184 x 296 x 386

* rob zelenice

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena

Oprema

  • Motek z nitjo
  • Dodaten ročaj
  • Vrtljiva rezalna glava

Video posnetki

Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
Dodatna oprema
