Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery
Odlična ergonomija, zelo majhna teža in preprosto upravljanje: akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery.
Akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery deluje zanesljivo in z malo hrupa. Kot zelo priročna se izkaže vrtljiva rezalna nit: Poleg tega, da zagotavlja natančno rezanje, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu. Ker se nit nastavlja samodejno, je njena dolžina vedno optimalna. Njena funkcija za prirezovanje trave ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Akumulatorska kosilnica z nitjo je izredno lahka in se zaradi dvoročnega ročaja ergonomsko prilega roki.
Značilnosti in prednosti
Učinkovit sistem rezanjaRezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Košnja ob robovihVrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Majhna težaMajhna teža omogoča preprosto in neutrudljivo košnjo.
Samodejno podaljševanje niti
- Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Ergonomski dizajn ročajev
- Dvoročni ročaj za udobno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Priročen zaščitni pokrov
- Zaščitni pokrov ščiti uporabnika pred letečimi odrezki.
- Dodatne oporne točke priročno odlaganje med delovnimi odmori.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
- Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Premer rezanja (cm)
|25
|Rezilo
|Najlon glava
|Podajanje niti
|avtomatsko
|Geometrija niti
|vrtljiva
|Premer navoja (mm)
|1,6
|Nadzor hitrosti
|ne
|Število vrtljajev (rpm)
|9500
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,39
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1184 x 296 x 386
* rob zelenice
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
Oprema
- Motek z nitjo
- Dodaten ročaj
- Vrtljiva rezalna glava
Video posnetki
Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.