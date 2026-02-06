Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set

Akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery v kompletu z akumulatorsko baterijo in polnilnikom. Zelo majhna teža, odlična ergonomija in preprosto upravljanje.

Zaradi vrtljive rezalne niti omogoča akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery Set največjo natančnost pri košnji. Deluje zanesljivo in posebno tiho, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu, njena funkcija za prirezovanje trave ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Poleg tega samodejno nastavljanje niti zagotavlja, da je njena dolžina vedno optimalna. Zaradi majhne teže in dvoročnega ročaja se kosilnica z nitjo ergonomsko prilega roki. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in polnilnik.

Značilnosti in prednosti
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set: Učinkovit sistem rezanja
Učinkovit sistem rezanja
Rezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set: Košnja ob robovih
Košnja ob robovih
Vrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set: Majhna teža
Majhna teža
Majhna teža omogoča preprosto in neutrudljivo košnjo.
Samodejno podaljševanje niti
  • Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Ergonomski dizajn ročajev
  • Dvoročni ročaj za udobno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Priročen zaščitni pokrov
  • Zaščitni pokrov ščiti uporabnika pred letečimi odrezki.
  • Dodatne oporne točke priročno odlaganje med delovnimi odmori.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
  • Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
  • Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
  • Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Premer rezanja (cm) 25
Rezilo Najlon glava
Podajanje niti avtomatsko
Geometrija niti vrtljiva
Premer navoja (mm) 1,6
Nadzor hitrosti ne
Število vrtljajev (rpm) 9500
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Kapaciteta (Ah) 2,5
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m) max. 300 (2,5 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 30 (2,5 Ah)
Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min) 300
Polnilni tok (A) 0,5
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 1,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,19
Mere (D × Š × V) (mm) 1184 x 296 x 386

* rob zelenice

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
  • Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)

Oprema

  • Motek z nitjo
  • Dodaten ročaj
  • Vrtljiva rezalna glava
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set
Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-25 Battery Set

Video posnetki

Področja uporabe
  • travnik
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.