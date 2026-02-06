Zaradi vrtljive rezalne niti omogoča akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-25 Battery Set največjo natančnost pri košnji. Deluje zanesljivo in posebno tiho, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu, njena funkcija za prirezovanje trave ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Poleg tega samodejno nastavljanje niti zagotavlja, da je njena dolžina vedno optimalna. Zaradi majhne teže in dvoročnega ročaja se kosilnica z nitjo ergonomsko prilega roki. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in polnilnik.