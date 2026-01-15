Akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-30 Battery zahvaljujoč vrtljivi rezalni niti omogoča natančen rez, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu, njena funkcija za rezanje ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Dolžina niti je zaradi samodejnega nastavljanja vedno optimalna. Za prirezovanje trave pod nizkimi ovirami lahko hitro in enostavno prilagodite kot nagiba. Preklopni zaščitni lok za rastline preprečuje nehotene poškodbe cvetlic in dreves. Ergonomsko in pokončno telesno držo med delom omogočata tako teleskopski ročaj kot tudi dvoročni, po višini nastavljiv ročaj. LTR 18-30 je združljiva z baterijami Kärcher 18 V 2,5 Ah ali 5,0 Ah, ima pa tudi LCD zaslon, s katerim boste obveščeni, koliko baterije vam je ostalo med delom.