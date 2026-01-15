Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-30 Battery
Zares vsestranska: akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-30 Battery omogoča ergonomsko delo, enostavno doseže vogale in zagotavlja čiste robove zelenice.
Akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-30 Battery zahvaljujoč vrtljivi rezalni niti omogoča natančen rez, z lahkoto doseže vse vogale in ozka mesta na vrtu, njena funkcija za rezanje ob robovih pa zagotavlja čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Dolžina niti je zaradi samodejnega nastavljanja vedno optimalna. Za prirezovanje trave pod nizkimi ovirami lahko hitro in enostavno prilagodite kot nagiba. Preklopni zaščitni lok za rastline preprečuje nehotene poškodbe cvetlic in dreves. Ergonomsko in pokončno telesno držo med delom omogočata tako teleskopski ročaj kot tudi dvoročni, po višini nastavljiv ročaj. LTR 18-30 je združljiva z baterijami Kärcher 18 V 2,5 Ah ali 5,0 Ah, ima pa tudi LCD zaslon, s katerim boste obveščeni, koliko baterije vam je ostalo med delom.
Značilnosti in prednosti
Učinkovit sistem rezanjaRezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Košnja ob robovihVrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Kotno nastavljiva rezalna glavaErgonomska košnja tudi pod nizkimi ovirami, kot so vrtne klopi.
Preklopni zaščitni lok za rastline
- Ščiti rastline pred poškodbami pri obrezovanju vzdolž cvetličnih gredic in dreves.
Teleskopski ročaj
- Prilagoditev telesni višini. Za pokončno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Ergonomski dizajn ročajev
- Gumiran ročaj omogoča varno držanje in daje prijeten občutek pri delu.
- Dvoročni ročaj z nastavljivo višino. Za ergonomično telesno držo med delom.
Samodejno podaljševanje niti
- Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Priročen zaščitni pokrov
- Zaščitni pokrov ščiti uporabnika pred letečimi odrezki.
- Dodatne oporne točke priročno odlaganje med delovnimi odmori.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
- Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Premer rezanja (cm)
|30
|Rezilo
|Najlon glava
|Podajanje niti
|avtomatsko
|Geometrija niti
|vrtljiva
|Premer navoja (mm)
|1,6
|Nadzor hitrosti
|ne
|Število vrtljajev (rpm)
|7800
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1325 x 312 x 315
* rob zelenice
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
Oprema
- Motek z nitjo
- Zaščitni lok za rastline
- Nastavitev naklona
- Dodaten ročaj
- Vrtljiva rezalna glava
Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
