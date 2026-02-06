Baterijski obrezovalnik za trato LTR 18-30 Battery Set
Vsestranski pomočnik za čist rob zelenice, ergonomsko delo in preprost dostop do vogalov: akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-30 Battery Set. Z akumulatorsko baterijo in hitrim polnilnikom.
akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-30 Battery Set je resnično vsestranska. Z vrtljivo rezalno nitjo skrbi za natančno rezanje, poleg tega pa omogoča še lažji dostop do vogalov in tesnih mest. Dolžina niti je zaradi samodejnega nastavljanja vedno optimalna. S funkcijo rezanja ob robovih kosilnica z nitjo jamči čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Za prirezovanje trave pod nizkimi ovirami lahko hitro in enostavno prilagodite kot nagiba. Nehotene poškodbe cvetlic in dreves preprečuje preklopni zaščitni lok za rastline. Za ergonomsko in pokončno telesno držo med delom poskrbita tako teleskopski ročaj kot tudi dvoročni, po višini nastavljiv ročaj. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Učinkovit sistem rezanjaRezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Košnja ob robovihVrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Kotno nastavljiva rezalna glavaErgonomska košnja tudi pod nizkimi ovirami, kot so vrtne klopi.
Preklopni zaščitni lok za rastline
- Ščiti rastline pred poškodbami pri obrezovanju vzdolž cvetličnih gredic in dreves.
Teleskopski ročaj
- Prilagoditev telesni višini. Za pokončno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Ergonomski dizajn ročajev
- Gumiran ročaj omogoča varno držanje in daje prijeten občutek pri delu.
- Dvoročni ročaj z nastavljivo višino. Za ergonomično telesno držo med delom.
Samodejno podaljševanje niti
- Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Priročen zaščitni pokrov
- Zaščitni pokrov ščiti uporabnika pred letečimi odrezki.
- Dodatne oporne točke priročno odlaganje med delovnimi odmori.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
- Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Premer rezanja (cm)
|30
|Rezilo
|Najlon glava
|Podajanje niti
|avtomatsko
|Geometrija niti
|vrtljiva
|Premer navoja (mm)
|1,6
|Nadzor hitrosti
|ne
|Število vrtljajev (rpm)
|7800
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1325 x 312 x 315
* rob zelenice
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
Oprema
- Motek z nitjo
- Zaščitni lok za rastline
- Nastavitev naklona
- Dodaten ročaj
- Vrtljiva rezalna glava
Video posnetki
Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
Dodatna oprema
