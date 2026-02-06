akumulatorska kosilnica z nitjo LTR 18-30 Battery Set je resnično vsestranska. Z vrtljivo rezalno nitjo skrbi za natančno rezanje, poleg tega pa omogoča še lažji dostop do vogalov in tesnih mest. Dolžina niti je zaradi samodejnega nastavljanja vedno optimalna. S funkcijo rezanja ob robovih kosilnica z nitjo jamči čist rob zelenice vzdolž poti in teras. Za prirezovanje trave pod nizkimi ovirami lahko hitro in enostavno prilagodite kot nagiba. Nehotene poškodbe cvetlic in dreves preprečuje preklopni zaščitni lok za rastline. Za ergonomsko in pokončno telesno držo med delom poskrbita tako teleskopski ročaj kot tudi dvoročni, po višini nastavljiv ročaj. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.