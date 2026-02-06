Baterijski obrezovalnik za trato LTR 3-18 Dual Battery Set
Vsestranska in zmogljiva – učinkovito striže dolgo travo z zmogljivim 36 V motorjem in poreže tista nerodna področja, do katerih kosilnica ne more priti. Priloženi dve 18 V bateriji in polnilec.
Učinkovitost, natančnost in udobje – vse združeno v eni napravi. Z akumulatorsko kosilnico LTR 3-18 Dual Battery Set vrtnarjenje postane užitek. Zmogljiv 36-voltni motor dobi vso potrebno energijo iz dveh 18-voltnih litij-ionskih baterij in zagotavlja impresivno zmogljivost. Nastavljiv dvodelni ročaj in teleskopska oblika gredi omogočata udobno upravljanje, saj lahko napravo vedno uporabljate v pokončnem položaju, ki je nežen do hrbta. Ne glede na to, ali gre za velike površine ali težko dostopne kotičke in špranje, ta kosilnica trate vse opravi z lahkoto. Vrtljivi rezalni navoj zagotavlja natančno rezanje na trati, zložljiva zaščita za rastline pa poskrbi, da rastline in drevesa med uporabo ostanejo zaščiteni. Kot glave je mogoče prilagoditi po potrebi za prirezovanje pod ovirami ali na pobočjih. Dve polnilni bateriji in hitri polnilec sta vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
36 V močZmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V litij-ionski bateriji.
Učinkovit sistem rezanjaRezalna nit preprosto doseže vogale in ozka mesta na vrtu. Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in povzroča zelo malo hrupa.
Košnja ob robovihVrtljiva rezalna glava za čist rob zelenice vzdolž teras in poti.
Kotno nastavljiva rezalna glava
- Ergonomska košnja tudi pod nizkimi ovirami, kot so vrtne klopi.
Preklopni zaščitni lok za rastline
- Ščiti rastline pred poškodbami pri obrezovanju vzdolž cvetličnih gredic in dreves.
Teleskopski ročaj
- Prilagoditev telesni višini. Za pokončno, hrbtu prijazno telesno držo med delom.
Ergonomski dizajn ročajev
- Gumiran ročaj omogoča varno držanje in daje prijeten občutek pri delu.
- Kot dvodelnega ročaja je nastavljiv za ergonomsko in sproščeno držo.
Samodejno podaljševanje niti
- Samodejno nastavljanje zagotavlja vedno optimalno dolžino niti.
Izbirna možnost uporabe rezila za kosilnico z nitjo
- Idealna za zahtevno delo, kot je odstranjevanje plevela.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije: prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteto baterije.
- Dve izmenljivi bateriji se lahko uporabljata z vsemi drugimi napravami v platformi 18 V Kärcher Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost motorja (V)
|36
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Premer rezanja (cm)
|30
|Rezilo
|Najlon glava
|Podajanje niti
|avtomatsko
|Geometrija niti
|vrtljiva
|Premer navoja (mm)
|2
|Nadzor hitrosti
|ne
|Število vrtljajev (rpm)
|8000
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,97
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 350 x 1285
Obseg dobave
- Možnost: Priložene baterije in polnilec
- Baterija: 18 V / 2,0 Ah Battery Power baterija (2 kos.)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (2 kos.)
- Ramenski pas
Oprema
- Motek z nitjo
- Zaščitni lok za rastline
- Nastavitev naklona
- Dodaten ročaj
- Vrtljiva rezalna glava
Video posnetki
Področja uporabe
- travnik
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
Dodatna oprema
