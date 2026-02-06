Učinkovitost, natančnost in udobje – vse združeno v eni napravi. Z akumulatorsko kosilnico LTR 3-18 Dual Battery Set vrtnarjenje postane užitek. Zmogljiv 36-voltni motor dobi vso potrebno energijo iz dveh 18-voltnih litij-ionskih baterij in zagotavlja impresivno zmogljivost. Nastavljiv dvodelni ročaj in teleskopska oblika gredi omogočata udobno upravljanje, saj lahko napravo vedno uporabljate v pokončnem položaju, ki je nežen do hrbta. Ne glede na to, ali gre za velike površine ali težko dostopne kotičke in špranje, ta kosilnica trate vse opravi z lahkoto. Vrtljivi rezalni navoj zagotavlja natančno rezanje na trati, zložljiva zaščita za rastline pa poskrbi, da rastline in drevesa med uporabo ostanejo zaščiteni. Kot glave je mogoče prilagoditi po potrebi za prirezovanje pod ovirami ali na pobočjih. Dve polnilni bateriji in hitri polnilec sta vključena v obseg dobave.