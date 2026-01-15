Baterijska kosilnica LMO 18-33 Battery
Majhna teža in izredna okretnost omogočata neutrudljivo košnjo z akumulatorsko vrtno kosilnico LMO 18-33 Battery tudi na razgibanih travnatih površinah. Za udobno košnjo na vrtu.
Tako lahka, okretna in udobna: akumulatorska vrtna kosilnica LMO 18-33 Battery spremeni košnjo v zabavo – tudi na razgibanih travnatih površinah. S sistemom košnje 2-in-1 lahko uporabnik izbira: Pokošeno travo je mogoče zbrati s košaro ali pa jo razporediti s klinom za mulčenje po zelenici kot naravno gnojilo. Poleg tega akumulatorska vrtna kosilnica ne pušča razcefranih travnih bilk, saj njeno ostro jekleno rezilo zagotavlja natančen rezultat košnje. Upravljanje kosilnice je zelo udobno zahvaljujoč prijetnemu ročaju iz pene in obojestranskim stikalom. Ko je košara polna, priročen prikazovalnik napolnjenosti prikaže, da jo je treba izprazniti. Druge pomembne odlike: varnostno stikalo s funkcijo otroškega varovala pred nehotenim zagonom, po višini nastavljiv vodilni ročaj za udobno telesno držo med delom, zložljiva zasnova kosilnice za shranjevanje na majhnem prostoru ter grabljice za travo, ki zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice in omogočajo natančno rezanje.
Značilnosti in prednosti
Okretna in lahka izvedbaMajhna teža omogoča lahkotno vodenje po neravnem terenu. Okretnost: za lahkotno izogibanje oviram na vrtu.
Košnja vse do roba zeleniceGrabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Sistem košnje 2 v 1Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave. Funkcija mulčenja: z uporabo kompleta za mulčenje se pokošena trava raztrosi po trati kot naravno gnojilo. Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Oblika, ki prihrani prostor
- Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
- Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
Preprosta nastavitev višine košnje
- Višino rezanja je mogoče centralno nastaviti v 4 različne položaje.
Indikator ravni napolnjenosti
- Prikaz napolnjenosti vas obvesti, ko je treba izprazniti koš za zbiranje trave.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
- Vodilni ročaj je mogoče prilagoditi telesni višini – za zagotovitev pokončne telesne drže med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
- Obojestranska stikala omogočajo udobno upravljanje.
Varnostni ključ
- Zaščita za otroke: preprečuje nenameren zagon vrtne kosilnice.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Širina reza (cm)
|33
|Višina rezanja (mm)
|35 - 65
|Nastavitev višine rezanja
|4-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|35
|Število vrtljajev (rpm)
|4000
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Višina rezanja: 4. stopnja
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Komplet za mulčenje
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
Področja uporabe
- travnik
