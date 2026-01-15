Tako lahka, okretna in udobna: akumulatorska vrtna kosilnica LMO 18-33 Battery spremeni košnjo v zabavo – tudi na razgibanih travnatih površinah. S sistemom košnje 2-in-1 lahko uporabnik izbira: Pokošeno travo je mogoče zbrati s košaro ali pa jo razporediti s klinom za mulčenje po zelenici kot naravno gnojilo. Poleg tega akumulatorska vrtna kosilnica ne pušča razcefranih travnih bilk, saj njeno ostro jekleno rezilo zagotavlja natančen rezultat košnje. Upravljanje kosilnice je zelo udobno zahvaljujoč prijetnemu ročaju iz pene in obojestranskim stikalom. Ko je košara polna, priročen prikazovalnik napolnjenosti prikaže, da jo je treba izprazniti. Druge pomembne odlike: varnostno stikalo s funkcijo otroškega varovala pred nehotenim zagonom, po višini nastavljiv vodilni ročaj za udobno telesno držo med delom, zložljiva zasnova kosilnice za shranjevanje na majhnem prostoru ter grabljice za travo, ki zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice in omogočajo natančno rezanje.