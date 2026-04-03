Akumulatorska vrtna kosilnica LMO 18-33 Battery Set je gokart med vrtnimi kosilnicami. Njena majhna teža in izredna okretnost omogočata neutrudljivo košnjo tudi na razgibanih travnatih površinah. Sistem košnje 2-v-1 lahko pokošeno travo zbira v košari ali pa jo s klinom za mulčenje razporeja po zelenici kot naravno gnojilo. Ko je košara polna, prikazovalnik napolnjenosti prikaže, da jo je treba izprazniti. Zaradi ostrega jeklenega rezila je rezultat košnje vedno popoln – brez cefranja travnih bilk. Akumulatorska vrtna kosilnica je opremljena s prijetnim ročajem iz pene ter obojestranskimi stikali, zato je upravljanje zelo udobno. Nenameren zagon preprečuje varnostno stikalo s funkcijo otroškega varovala. Poleg tega po višini nastavljiv vodilni ročaj omogoča udobno telesno držo med delom, zložljiva zasnova kosilnice pa shranjevanje na majhnem prostoru. Zahvaljujoč grabljicam za travo je mogoče natančno kositi tik ob robu zelenice. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.