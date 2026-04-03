Baterijska kosilnica LMO 18-33 Battery Set
Za lahkotno manevriranje na vrtu: lahka in izredno okretna akumulatorska vrtna kosilnica LMO 18-33 Battery Set z akumulatorsko baterijo in hitrim polnilnikom.
Akumulatorska vrtna kosilnica LMO 18-33 Battery Set je gokart med vrtnimi kosilnicami. Njena majhna teža in izredna okretnost omogočata neutrudljivo košnjo tudi na razgibanih travnatih površinah. Sistem košnje 2-v-1 lahko pokošeno travo zbira v košari ali pa jo s klinom za mulčenje razporeja po zelenici kot naravno gnojilo. Ko je košara polna, prikazovalnik napolnjenosti prikaže, da jo je treba izprazniti. Zaradi ostrega jeklenega rezila je rezultat košnje vedno popoln – brez cefranja travnih bilk. Akumulatorska vrtna kosilnica je opremljena s prijetnim ročajem iz pene ter obojestranskimi stikali, zato je upravljanje zelo udobno. Nenameren zagon preprečuje varnostno stikalo s funkcijo otroškega varovala. Poleg tega po višini nastavljiv vodilni ročaj omogoča udobno telesno držo med delom, zložljiva zasnova kosilnice pa shranjevanje na majhnem prostoru. Zahvaljujoč grabljicam za travo je mogoče natančno kositi tik ob robu zelenice. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in hitri polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Okretna in lahka izvedbaMajhna teža omogoča lahkotno vodenje po neravnem terenu. Okretnost: za lahkotno izogibanje oviram na vrtu.
Košnja vse do roba zeleniceGrabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice. Ročni naknadni popravki košnje niso potrebni.
Sistem košnje 2 v 1Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave. Funkcija mulčenja: z uporabo kompleta za mulčenje se pokošena trava raztrosi po trati kot naravno gnojilo. Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Oblika, ki prihrani prostor
- Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
- Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
Preprosta nastavitev višine košnje
- Višino rezanja je mogoče centralno nastaviti v 4 različne položaje.
Indikator ravni napolnjenosti
- Prikaz napolnjenosti vas obvesti, ko je treba izprazniti koš za zbiranje trave.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
- Vodilni ročaj je mogoče prilagoditi telesni višini – za zagotovitev pokončne telesne drže med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
- Obojestranska stikala omogočajo udobno upravljanje.
Varnostni ključ
- Zaščita za otroke: preprečuje nenameren zagon vrtne kosilnice.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Širina reza (cm)
|33
|Višina rezanja (mm)
|35 - 65
|Nastavitev višine rezanja
|4-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|35
|Število vrtljajev (rpm)
|4000
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|5
|Zmogljivost na polnjenje baterije¹⁾ (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|11,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1251 x 371 x 992
¹⁾ Višina košnje: stopnja 4
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 18 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Komplet za mulčenje
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
Video posnetki
Področja uporabe
- travnik
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.