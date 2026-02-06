S širino reza 32 cm je lahka in okretna baterijska kosilnica LMO 2-18 popolnoma primerna za manjše trate do 250 m². Višino reza lahko nastavite na eno od petih stopenj, od 25 do 60 mm. V kombinaciji z močnim brezkrtačnim motorjem je trava vedno brezhibno pokošena. Ko kosite vzdolž robov ali robov, glavniki za trato poravnajo travne liste in zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Pokošena trava se zbira v 30-litrski zbiralnik trave. Po višini nastavljiv vodilni ročaj zagotavlja pokončno in udobno držo med košnjo, zložljiva oblika pa omogoča shranjevanje, ki prihrani prostor. Transportni ročaj se lahko uporablja tudi za prenašanje lahke baterijske kosilnice kamorkoli je potrebno, na primer po stopnicah gor in dol. Baterija LMO 2-18 je združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.