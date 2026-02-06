Baterijska kosilnica LMO 2-18
Z brezkrtačnim motorjem in širino reza 32 cm je okretna baterijska kosilnica LMO 2-18 idealna za manjše trate do 250 m².
S širino reza 32 cm je lahka in okretna baterijska kosilnica LMO 2-18 popolnoma primerna za manjše trate do 250 m². Višino reza lahko nastavite na eno od petih stopenj, od 25 do 60 mm. V kombinaciji z močnim brezkrtačnim motorjem je trava vedno brezhibno pokošena. Ko kosite vzdolž robov ali robov, glavniki za trato poravnajo travne liste in zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Pokošena trava se zbira v 30-litrski zbiralnik trave. Po višini nastavljiv vodilni ročaj zagotavlja pokončno in udobno držo med košnjo, zložljiva oblika pa omogoča shranjevanje, ki prihrani prostor. Transportni ročaj se lahko uporablja tudi za prenašanje lahke baterijske kosilnice kamorkoli je potrebno, na primer po stopnicah gor in dol. Baterija LMO 2-18 je združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv brezkrtačni motorVisoka zmogljivost in daljša življenjska doba izdelka
Učinkovito polnjenje posode za zbiranje traveZahvaljujoč optimiziranemu pretoku zraka se zbiralnik za travo napolni do 95 %. To pomeni manj zastojev med delom.
Indikator ravni napolnjenostiLoputa na posodi za zbiranje trave se zapre, ko je posoda popolnoma polna in jo je treba izprazniti.
Preprosta nastavitev višine košnje
- Z enim samim gibom lahko zahtevano višino reza prilagodite na eno od petih stopenj, ki segajo od 25 do 60 mm.
Košnja vse do roba zelenice
- Glavniki za trato samodejno ujamejo travo, ki raste vse do roba.
Oblika, ki prihrani prostor
- Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
- Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
- Vodilni ročaj je mogoče prilagoditi telesni višini – za zagotovitev pokončne telesne drže med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
- Upravljalna palica po celotni dolžini na vodilnem ročaju omogoča enostavno upravljanje.
Varnostni ključ
- Zaščita za otroke: preprečuje nenameren zagon vrtne kosilnice.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije: prikazuje preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteto baterije.
- Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
- Zamenljivo baterijo lahko uporabljate v napravah s platformo 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Širina reza (cm)
|32
|Višina rezanja (mm)
|25 - 60
|Nastavitev višine rezanja
|5-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|30
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Število vrtljajev (rpm)
|3500
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,35
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vodilni ročaj, nastavljiv po višini
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
