Lahka in okretna: s širino reza 32 cm je baterijska kosilnica LMO 2-18 Battery Set idealna za manjše trate do 250 kvadratnih metrov. Višino reza lahko nastavite na eno od petih stopenj, od 25 do 60 mm. V kombinaciji z močnim brezkrtačnim motorjem je trava vedno pokošena natančno. Ko kosite vzdolž robov ali robov, glavniki za trato poravnajo travne liste in tako zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Pokošena trava se zbira v 30-litrski zbiralnik trave. Po višini nastavljiv vodilni ročaj zagotavlja pokončno in udobno držo med košnjo, zložljiva zasnova pa omogoča shranjevanje, ki prihrani prostor. Transportni ročaj se lahko uporablja tudi za prenašanje lahke baterijske kosilnice kamorkoli je potrebno, na primer po stopnicah gor in dol. V obsegu dobave sta vključena ena baterija in hitri polnilec.