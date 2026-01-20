Baterijska kosilnica LMO 3-18
Lahka in okretna: 18 V baterijska kosilnica z zmogljivim brezkrtačnim motorjem in širino reza 34 cm, primerna za trate do 350 m².
18-voltna baterijska kosilnica je lahka, okretna in ima močan brezkrtačni motor. Trate do 350 m² se pokosijo hitro in natančno. Delovna širina je 34 centimetrov. Višino košnje je mogoče preprosto nastaviti po potrebi na eno od petih stopenj, ki segajo od 25 do 60 milimetrov. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja funkcije iPower se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave. Ko je treba pokositi robove ali obrobe, glavniki za travo poravnajo travnate liste za boljšo hitrost zajemanja. S sistemom košnje 2 v 1 se pokošena trava enakomerno porazdeli po trati kot naravno gnojilo med mulčenjem ali pa se zbere v 35-litrski posodi za pobiranje trave – za dlje časa neprekinjeno košnjo. Vodilni ročaj je nastavljiv po višini za udoben delovni položaj. Ko je okvir zložen, zavzame manj prostora pri shranjevanju. Vgrajeni so transportni ročaji za enostavno prenašanje po stopnicah in stopnicah. Združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv brezkrtačni motorVisoka zmogljivost in daljša življenjska doba izdelka
iPowerDodatna zmogljivost in optimiziran čas delovanja baterije. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave.
Sistem košnje 2 v 1Pokošena trava se med košnjo učinkovito zbira v košu za zbiranje trave. Funkcija mulčenja: s klinom za mulčenje se pokošena trava razporeja po zelenici kot naravno gnojilo. Ostro jekleno rezilo za natančne rezultate košnje brez cefranja travnih bilk.
Učinkovito polnjenje posode za zbiranje trave
- Zahvaljujoč optimiziranemu pretoku zraka se zbiralnik za travo napolni do 95 %. To pomeni manj zastojev med delom.
Indikator ravni napolnjenosti
- Loputa na posodi za zbiranje trave se zapre, ko je posoda popolnoma polna in jo je treba izprazniti.
Priročna nastavitev višine košnje
- Z enim samim gibom lahko zahtevano višino reza prilagodite na eno od petih stopenj, ki segajo od 25 do 60 mm.
Košnja vse do roba zelenice
- Grabljice za travo samodejno zajamejo tudi travo tik ob robu zelenice.
Oblika, ki prihrani prostor
- Tekstilno zbiralno vrečo lahko zložite na zelo majhne mere in prostorsko varčno shranite na kosilnici.
- Zložljiv vodilni ročaj omogoča shranjevanje na majhnem prostoru.
Vgrajen ročaj za nošenje
- Vgrajen ročaj za nošenje omogoča enostaven transport.
Ergonomski koncept rokovanja
- Vodilni ročaj je mogoče prilagoditi telesni višini – za zagotovitev pokončne telesne drže med delom.
- Ročaj iz pene omogoča varno držanje in daje prijeten občutek.
- Upravljalna palica po celotni dolžini na vodilnem ročaju omogoča enostavno upravljanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Širina reza (cm)
|34
|Višina rezanja (mm)
|25 - 60
|Nastavitev višine rezanja
|5-kratno
|Prostornina koša za zbiranje trave (l)
|35
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Število vrtljajev (rpm)
|3500
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,526
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Komplet za mulčenje
- Koš za zbiranje trave
Oprema
- Rezilo
- Vodilni ročaj, nastavljiv po višini
- Vgrajen ročaj za nošenje
- Indikator ravni napolnjenosti
Področja uporabe
- travnik
Dodatna oprema
