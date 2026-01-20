18-voltna baterijska kosilnica je lahka, okretna in ima močan brezkrtačni motor. Trate do 350 m² se pokosijo hitro in natančno. Delovna širina je 34 centimetrov. Višino košnje je mogoče preprosto nastaviti po potrebi na eno od petih stopenj, ki segajo od 25 do 60 milimetrov. Zahvaljujoč inteligentnemu krmiljenju motorja funkcije iPower se hitrost med košnjo samodejno prilagaja stanju trave. Ko je treba pokositi robove ali obrobe, glavniki za travo poravnajo travnate liste za boljšo hitrost zajemanja. S sistemom košnje 2 v 1 se pokošena trava enakomerno porazdeli po trati kot naravno gnojilo med mulčenjem ali pa se zbere v 35-litrski posodi za pobiranje trave – za dlje časa neprekinjeno košnjo. Vodilni ročaj je nastavljiv po višini za udoben delovni položaj. Ko je okvir zložen, zavzame manj prostora pri shranjevanju. Vgrajeni so transportni ročaji za enostavno prenašanje po stopnicah in stopnicah. Združljiva z vsemi zamenljivimi baterijami iz platforme baterij 18 V Kärcher Battery Power.