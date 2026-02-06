18-voltna baterijska kosilnica je lahka, okretna in ima močan brezkrtačni motor. Trate do 350 m² se pokosijo hitro in natančno. Delovna širina je 34 cm, višino reza pa lahko nastavite na eno od petih stopenj, od 25 do 60 mm. Inteligentni sistem za krmiljenje motorja iPower med košnjo samodejno prilagaja hitrost stanju trave. Vzdolž robov ali robov glavniki za trato poravnajo travne vlati in tako zagotovijo, da nobeno rezilo ne zgreši. Sistem košnje 2 v 1 omogoča enakomerno porazdelitev pokošene trave po trati kot naravno gnojilo med mulčenjem ali zbiranje v 35-litrski posodi za zbiranje trave – za neprekinjeno košnjo dlje. Vodilni ročaj je nastavljiv po višini za udoben, ergonomski delovni položaj. Zložljiv okvir prihrani prostor pri shranjevanju. Vgrajeni transportni ročaji so na voljo za enostavno prenašanje po stopnicah in čez stopnice. V kompletu sta baterija in hitri polnilec.