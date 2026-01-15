Baterijska verižna žaga CNS 18-30 Battery
Preprosto rokovanje, vsestranska uporabnost in odlična izbira za nego dreves: lahka akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery s sistemom za napenjanje verige brez orodja.
Kärcherjeva akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery je zelo lahka in ima idealno dolžino meča, zato je odlična izbira za udobno in vsestransko uporabo pri negi dreves. Velika hitrost verige prispeva k temu, da delo poteka hitro in brez napora. S sistemom za napenjanje verige in samodejnim mazanjem verige je upravljanje akumulatorske verižne žage zelo preprosto. Zaradi kombinacije zavore verižne žage in dvojne sprostitve je posebno varna. Obseg dobave vključuje napravo, meč, verigo, ščitnik meča, ramenski pas in posodo z oljem.
Značilnosti in prednosti
Napenjanje verige brez orodjaPreprosto napenjanje verige s pritiskom na gumb.
Veriga se samodejno podmaže (naolji).Zagotavlja, da akumulatorska verižna žaga potrebuje le malo vzdrževanja.
Zaščita proti povratnemu udarcuVeriga se v hipu zaustavi – za največjo varnost v primeru povratnega udarca.
Krempljasti prislon
- Varno vodenje in natančno rezanje z opiranjem verižne žage ob les.
Prvovrstna hitrost
- Hitrost verige 10 m/s – za hitro napredovanje rezanja.
Vsestranska uporaba
- Vsestransko uporaben meč z dolžino 30 centimetrov.
Varnostna zapora
- Preprečuje nenameren zagon verižne žage.
Prosojen rezervoar za olje
- Nivo olja je mogoče kadar koli preveriti na prosojnem nadzornem okencu.
Brezkrtačni motor
- Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Vodilo (cm)
|30
|Hitrost verige (m/s)
|10
|Razmak med zobmi
|3/8" LP
|Debelina gonilnega člena
|0,043"
|Število členkov
|45
|Prostornina rezervoarja za olje (ml)
|200
|Zagotovljena stopnja zvočne intenzivnosti (dB(A))
|101
|Vrednosti tresljajev prednjega ročaja (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vrednosti vibracij zadnji ročaj (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|5,2
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,44
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø vej: 10 cm
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Vodilo
- Veriga žage
- Posoda z oljem
Oprema
- Zaščita verige
- Napenjanje verige brez orodja
- Veriga se samodejno podmaže (naolji).
- Zavora verige
- Prikaz nivoja olja
Video posnetki
Področja uporabe
- Debelejše veje
- Polena
- Drevesa
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.