Kärcherjeva akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery je zelo lahka in ima idealno dolžino meča, zato je odlična izbira za udobno in vsestransko uporabo pri negi dreves. Velika hitrost verige prispeva k temu, da delo poteka hitro in brez napora. S sistemom za napenjanje verige in samodejnim mazanjem verige je upravljanje akumulatorske verižne žage zelo preprosto. Zaradi kombinacije zavore verižne žage in dvojne sprostitve je posebno varna. Obseg dobave vključuje napravo, meč, verigo, ščitnik meča, ramenski pas in posodo z oljem.