Z veliko hitrostjo verige in optimalno širino meča: akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery je odlična izbira za zahtevnejše obrezovanje dreves.

Akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery z veliko hitrostjo delovanja in optimalno širino meča brez težav reže tudi debele veje. Sistem za napenjanje verige brez orodja in samodejno mazanje verige omogočata izredno preprosto upravljanje – za strokovnjake ali začetnike. Zavora verižne žage in sistem z dvema stikaloma zagotavljata varnost med delom. Vključeno v obseg dobave: akumulatorska verižna žaga, meč, veriga, ščitnik meča in posoda z oljem.

Značilnosti in prednosti
Baterijska verižna žaga CNS 36-35 Battery: Napenjanje verige brez orodja
Napenjanje verige brez orodja
Preprosto napenjanje verige s pritiskom na gumb.
Baterijska verižna žaga CNS 36-35 Battery: Veriga se samodejno podmaže (naolji).
Veriga se samodejno podmaže (naolji).
Zagotavlja, da akumulatorska verižna žaga potrebuje le malo vzdrževanja.
Baterijska verižna žaga CNS 36-35 Battery: Zaščita proti povratnemu udarcu
Zaščita proti povratnemu udarcu
Veriga se v hipu zaustavi – za največjo varnost v primeru povratnega udarca.
Krempljasti prislon
  • Varno vodenje in natančno rezanje z opiranjem verižne žage ob les.
Prvovrstna hitrost
  • Velika hitrost verige 21 m/s – za hitro napredovanje rezanja.
Vsestranska uporaba
  • List žage z dolžino 35 centimetrov – idealen za vsa običajna področja uporabe.
Varnostna zapora
  • Preprečuje nenameren zagon verižne žage.
Prosojen rezervoar za olje
  • Nivo olja je mogoče kadar koli preveriti na prosojnem nadzornem okencu.
Brezkrtačni motor
  • Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
  • Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
  • Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
Vodilo (cm) 35
Hitrost verige (m/s) 21
Razmak med zobmi 3/8" LP
Debelina gonilnega člena 0,043"
Število členkov 52
Prostornina rezervoarja za olje (ml) 190
Zagotovljena stopnja zvočne intenzivnosti (dB(A)) 104
Vrednosti tresljajev prednjega ročaja (K=1.5 m/s²) (m/s²) 3,6
Vrednosti vibracij zadnji ročaj (K = 1,5 m / s²) (m/s²) 4,9
Pogon Brezkrtačni motor
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 36
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi) max. 200 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 50 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 4,34
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,61
Mere (D × Š × V) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø vej: 10 cm

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Vodilo
  • Veriga žage
  • Posoda z oljem

Oprema

  • Zaščita verige
  • Napenjanje verige brez orodja
  • Veriga se samodejno podmaže (naolji).
  • Zavora verige
  • Prikaz nivoja olja
Video posnetki

Področja uporabe
  • Debelejše veje
  • Polena
  • Drevesa
Dodatna oprema
