Akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery z veliko hitrostjo delovanja in optimalno širino meča brez težav reže tudi debele veje. Sistem za napenjanje verige brez orodja in samodejno mazanje verige omogočata izredno preprosto upravljanje – za strokovnjake ali začetnike. Zavora verižne žage in sistem z dvema stikaloma zagotavljata varnost med delom. Vključeno v obseg dobave: akumulatorska verižna žaga, meč, veriga, ščitnik meča in posoda z oljem.