Baterijska verižna žaga CNS 36-35 Battery
Z veliko hitrostjo verige in optimalno širino meča: akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery je odlična izbira za zahtevnejše obrezovanje dreves.
Akumulatorska verižna žaga CNS 36-35 Battery z veliko hitrostjo delovanja in optimalno širino meča brez težav reže tudi debele veje. Sistem za napenjanje verige brez orodja in samodejno mazanje verige omogočata izredno preprosto upravljanje – za strokovnjake ali začetnike. Zavora verižne žage in sistem z dvema stikaloma zagotavljata varnost med delom. Vključeno v obseg dobave: akumulatorska verižna žaga, meč, veriga, ščitnik meča in posoda z oljem.
Značilnosti in prednosti
Napenjanje verige brez orodjaPreprosto napenjanje verige s pritiskom na gumb.
Veriga se samodejno podmaže (naolji).Zagotavlja, da akumulatorska verižna žaga potrebuje le malo vzdrževanja.
Zaščita proti povratnemu udarcuVeriga se v hipu zaustavi – za največjo varnost v primeru povratnega udarca.
Krempljasti prislon
- Varno vodenje in natančno rezanje z opiranjem verižne žage ob les.
Prvovrstna hitrost
- Velika hitrost verige 21 m/s – za hitro napredovanje rezanja.
Vsestranska uporaba
- List žage z dolžino 35 centimetrov – idealen za vsa običajna področja uporabe.
Varnostna zapora
- Preprečuje nenameren zagon verižne žage.
Prosojen rezervoar za olje
- Nivo olja je mogoče kadar koli preveriti na prosojnem nadzornem okencu.
Brezkrtačni motor
- Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Vodilo (cm)
|35
|Hitrost verige (m/s)
|21
|Razmak med zobmi
|3/8" LP
|Debelina gonilnega člena
|0,043"
|Število členkov
|52
|Prostornina rezervoarja za olje (ml)
|190
|Zagotovljena stopnja zvočne intenzivnosti (dB(A))
|104
|Vrednosti tresljajev prednjega ročaja (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vrednosti vibracij zadnji ročaj (K = 1,5 m / s²) (m/s²)
|4,9
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,34
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,61
|Mere (D × Š × V) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø vej: 10 cm
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Vodilo
- Veriga žage
- Posoda z oljem
Oprema
- Zaščita verige
- Napenjanje verige brez orodja
- Veriga se samodejno podmaže (naolji).
- Zavora verige
- Prikaz nivoja olja
Video posnetki
Področja uporabe
- Debelejše veje
- Polena
- Drevesa
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.