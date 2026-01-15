Baterijske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery

Vse v liniji: z akumulatorskimi škarjami za travo in grmičevje 2-v-1 GSH 18-20 Battery z lahkoto natančno prirežete robove zelenic in oblikujete grmičevje. Za natančne rezultate rezanja.

Natančni rezultati rezanja bodo razveselile vrtnarjevo oko, saj ustvarijo občutek popolno negovanega vrta. Predvsem ob kamnih, poteh ali vzdolž terase s kosilnico ni mogoče ustvariti čistega roba. Ravno na teh mestih se izkažejo močne, akumulatorske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery. Z 12 centimetrov širokim nožem za travo je rob zelenice obrezan natančno kot še nikoli. Z majhno težo in zmogljivim akumulatorjem zagotavljajo veliko moč rezanja in so kot nalašč tudi za dolgotrajnejše delo. Vendar zmorejo še veliko več: tudi grmičevje bo z njimi deležno popolne nege - seveda – z ustreznim nožem. 20 centimetrov dolg nož za grmičevje z dvostranskimi, diamantno brušenimi rezili, je mogoče hitro in brez orodja namestiti s pomočjo vijačnega sistema. Ko so razraščeni robovi spet poravnani v linijo, prosto štrleče veje pa lepo oblikovane, je vsestransko napravo 2-v-1 mogoče enostavno obesiti v lopi ali garaži s pomočjo obešalnega obročka, vgrajenega v ščitniku rezila. Do naslednje, učinkovite uporabe.

Značilnosti in prednosti
Baterijske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery: Funkcija 2 v 1
Funkcija 2 v 1
Preprosta menjava med rezilom za travo in rezilom za grmičevje – po potrebi.
Baterijske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery: Menjava rezila brez orodja
Menjava rezila brez orodja
Zahvaljujoč inteligentnemu vijačnemu sistemu.
Baterijske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery: Diamantno brušeno rezilo z dvostranskimi noži
Diamantno brušeno rezilo z dvostranskimi noži
Natančno rezanje.
Ščitnik za konico rezila in držalni obroček
  • Prihranek prostora pri spravljanju.
Ergonomski dizajn ročajev
  • Udobno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Varnostno stikalo
  • Preprečuje nenameren zagon škarij za travo in grmičevje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Tehnologija v realnem času z LCD-zaslonom: preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteta akumulatorske baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 18-V platforme Battery Power.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Dolžina reza z rezilom za grmičevje (cm) 20
Razmik zob rezila za grmičevje (mm) 10
Širina reza z rezilom za travo (cm) 12
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo – rezanje grmičevja * (m) max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo – rezanje trave (m) max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 1,15
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,3
Mere (D × Š × V) (mm) 582 x 100 x 174

* Tekoči metri, dolžina rezila

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Rezilo za grmičevje
  • Rezilo za travo
  • Zaščita noža

Oprema

  • Plošča za obešanje
Video posnetki

Področja uporabe
  • Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
  • Obrezovanje in oblikovanje grmičevja
  • Grmovje
Dodatna oprema
