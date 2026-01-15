Natančni rezultati rezanja bodo razveselile vrtnarjevo oko, saj ustvarijo občutek popolno negovanega vrta. Predvsem ob kamnih, poteh ali vzdolž terase s kosilnico ni mogoče ustvariti čistega roba. Ravno na teh mestih se izkažejo močne, akumulatorske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery. Z 12 centimetrov širokim nožem za travo je rob zelenice obrezan natančno kot še nikoli. Z majhno težo in zmogljivim akumulatorjem zagotavljajo veliko moč rezanja in so kot nalašč tudi za dolgotrajnejše delo. Vendar zmorejo še veliko več: tudi grmičevje bo z njimi deležno popolne nege - seveda – z ustreznim nožem. 20 centimetrov dolg nož za grmičevje z dvostranskimi, diamantno brušenimi rezili, je mogoče hitro in brez orodja namestiti s pomočjo vijačnega sistema. Ko so razraščeni robovi spet poravnani v linijo, prosto štrleče veje pa lepo oblikovane, je vsestransko napravo 2-v-1 mogoče enostavno obesiti v lopi ali garaži s pomočjo obešalnega obročka, vgrajenega v ščitniku rezila. Do naslednje, učinkovite uporabe.