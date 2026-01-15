Baterijske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery
Vse v liniji: z akumulatorskimi škarjami za travo in grmičevje 2-v-1 GSH 18-20 Battery z lahkoto natančno prirežete robove zelenic in oblikujete grmičevje. Za natančne rezultate rezanja.
Natančni rezultati rezanja bodo razveselile vrtnarjevo oko, saj ustvarijo občutek popolno negovanega vrta. Predvsem ob kamnih, poteh ali vzdolž terase s kosilnico ni mogoče ustvariti čistega roba. Ravno na teh mestih se izkažejo močne, akumulatorske škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery. Z 12 centimetrov širokim nožem za travo je rob zelenice obrezan natančno kot še nikoli. Z majhno težo in zmogljivim akumulatorjem zagotavljajo veliko moč rezanja in so kot nalašč tudi za dolgotrajnejše delo. Vendar zmorejo še veliko več: tudi grmičevje bo z njimi deležno popolne nege - seveda – z ustreznim nožem. 20 centimetrov dolg nož za grmičevje z dvostranskimi, diamantno brušenimi rezili, je mogoče hitro in brez orodja namestiti s pomočjo vijačnega sistema. Ko so razraščeni robovi spet poravnani v linijo, prosto štrleče veje pa lepo oblikovane, je vsestransko napravo 2-v-1 mogoče enostavno obesiti v lopi ali garaži s pomočjo obešalnega obročka, vgrajenega v ščitniku rezila. Do naslednje, učinkovite uporabe.
Značilnosti in prednosti
Funkcija 2 v 1Preprosta menjava med rezilom za travo in rezilom za grmičevje – po potrebi.
Menjava rezila brez orodjaZahvaljujoč inteligentnemu vijačnemu sistemu.
Diamantno brušeno rezilo z dvostranskimi nožiNatančno rezanje.
Ščitnik za konico rezila in držalni obroček
- Prihranek prostora pri spravljanju.
Ergonomski dizajn ročajev
- Udobno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Varnostno stikalo
- Preprečuje nenameren zagon škarij za travo in grmičevje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD-zaslonom: preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteta akumulatorske baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 18-V platforme Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Dolžina reza z rezilom za grmičevje (cm)
|20
|Razmik zob rezila za grmičevje (mm)
|10
|Širina reza z rezilom za travo (cm)
|12
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo – rezanje grmičevja * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo – rezanje trave (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,15
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|582 x 100 x 174
* Tekoči metri, dolžina rezila
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Rezilo za grmičevje
- Rezilo za travo
- Zaščita noža
Oprema
- Plošča za obešanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Robovi trate, na primer ob gredicah ali poteh
- Obrezovanje in oblikovanje grmičevja
- Grmovje
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.