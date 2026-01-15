Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery

Majhna teža za preprosto delo brez napora: akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery z diamantno brušenim rezilom za natančen rezultat rezanja.

Lahek akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery preprečuje utrujenost v ramah in rokah ter vam prihrani napor. Diamantno brušeno rezilo zagotavlja natančen rezultat rezanja, ergonomsko oblikovan ročaj pa omogoča, da delo poteka udobno in varno. 2-ročno varnostno stikalo preprečuje nenameren zagon akumulatorskega obrezovalnika žive meje.

Značilnosti in prednosti
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery: Majhna teža
Majhna teža
Tudi pri dolgotrajnejšem delu ne povzroča utrujenosti v ramah in rokah.
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery: Diamantno brušeno rezilo
Diamantno brušeno rezilo
Rezilo omogoča natančen rezultat rezanja.
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery: Ergonomski dizajn ročajev
Ergonomski dizajn ročajev
Za prijetno in varno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
2-ročno varnostno stikalo
  • Zaščita pred nenamernim zagonom obrezovalnika žive meje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
  • Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
  • Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Dolžina reza (cm) 45
Razdalja med zobmi (mm) 18
Nadzor hitrosti ne
Hitrost rezila (Rezi na minuto) 2700
Tip rezalnega noža Izdelan s prebijanjem, diamantno rezan
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 2,68
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,86
Mere (D × Š × V) (mm) 895 x 243 x 171

* višina žive meje: 1 m, enostranski rez

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Zaščita noža
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery

Področja uporabe
  • Živa meja, grmovje
  • Grmovje
Dodatna oprema
