Lahek akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery preprečuje utrujenost v ramah in rokah ter vam prihrani napor. Diamantno brušeno rezilo zagotavlja natančen rezultat rezanja, ergonomsko oblikovan ročaj pa omogoča, da delo poteka udobno in varno. 2-ročno varnostno stikalo preprečuje nenameren zagon akumulatorskega obrezovalnika žive meje.