Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set
V kompletu z akumulatorsko baterijo in polnilnikom: akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery Set. Majhna teža prihrani napor, diamantno brušeno rezilo pa zagotavlja natančen rez.
Akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery Set je izredno lahek in vam prihrani delovni napor in bolečine v ramah ali rokah. Z njegovim ergonomskim ročajem poteka delo udobno in varno. Diamantno brušeno rezilo omogoča natančen rezultat rezanja. Nenameren zagon akumulatorskega obrezovalnika žive meje preprečuje 2-ročno varnostno stikalo. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaTudi pri dolgotrajnejšem delu ne povzroča utrujenosti v ramah in rokah.
Diamantno brušeno reziloRezilo omogoča natančen rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ročajevZa prijetno in varno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
2-ročno varnostno stikalo
- Zaščita pred nenamernim zagonom obrezovalnika žive meje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Dolžina reza (cm)
|45
|Razdalja med zobmi (mm)
|18
|Nadzor hitrosti
|ne
|Hitrost rezila (Rezi na minuto)
|2700
|Tip rezalnega noža
|Izdelan s prebijanjem, diamantno rezan
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,68
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,66
|Mere (D × Š × V) (mm)
|895 x 243 x 171
* višina žive meje: 1 m, enostranski rez
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Zaščita noža
Video posnetki
Področja uporabe
- Živa meja, grmovje
- Grmovje
Dodatna oprema
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.