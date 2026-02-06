Akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery Set je izredno lahek in vam prihrani delovni napor in bolečine v ramah ali rokah. Z njegovim ergonomskim ročajem poteka delo udobno in varno. Diamantno brušeno rezilo omogoča natančen rezultat rezanja. Nenameren zagon akumulatorskega obrezovalnika žive meje preprečuje 2-ročno varnostno stikalo. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in polnilnik.