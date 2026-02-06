Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set

V kompletu z akumulatorsko baterijo in polnilnikom: akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery Set. Majhna teža prihrani napor, diamantno brušeno rezilo pa zagotavlja natančen rez.

Akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-45 Battery Set je izredno lahek in vam prihrani delovni napor in bolečine v ramah ali rokah. Z njegovim ergonomskim ročajem poteka delo udobno in varno. Diamantno brušeno rezilo omogoča natančen rezultat rezanja. Nenameren zagon akumulatorskega obrezovalnika žive meje preprečuje 2-ročno varnostno stikalo. Obseg dobave vključuje akumulatorsko baterijo in polnilnik.

Značilnosti in prednosti
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set: Majhna teža
Majhna teža
Tudi pri dolgotrajnejšem delu ne povzroča utrujenosti v ramah in rokah.
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set: Diamantno brušeno rezilo
Diamantno brušeno rezilo
Rezilo omogoča natančen rezultat rezanja.
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set: Ergonomski dizajn ročajev
Ergonomski dizajn ročajev
Za prijetno in varno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
2-ročno varnostno stikalo
  • Zaščita pred nenamernim zagonom obrezovalnika žive meje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
  • Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
  • Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Dolžina reza (cm) 45
Razdalja med zobmi (mm) 18
Nadzor hitrosti ne
Hitrost rezila (Rezi na minuto) 2700
Tip rezalnega noža Izdelan s prebijanjem, diamantno rezan
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Kapaciteta (Ah) 2,5
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m) max. 250 (2,5 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 35 (2,5 Ah)
Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min) 300
Polnilni tok (A) 0,5
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 2,68
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,66
Mere (D × Š × V) (mm) 895 x 243 x 171

* višina žive meje: 1 m, enostranski rez

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
  • Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
  • Zaščita noža
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set
Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-45 Battery Set

Video posnetki

Področja uporabe
  • Živa meja, grmovje
  • Grmovje
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.