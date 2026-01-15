Z akumulatorskim obrezovalnikom žive meje HGE 18-50 Battery je obrezovanje žive meje zelo udobno. Ima npr. vrtljiv ročaj, ki ga je mogoče nastavljati v korakih 180° in tako preprečiti bolečine v rokah ali ramah pri različnih delovnih položajih, na primer pri navpičnem rezanju. Tudi dodatno omelo za odrezke je zelo koristen pripomočke. Z njim odrezki ne končajo v živi meji, ampak lahko priročno padajo na tla pred njo. Diamantno brušeno rezilo obrezovalnika žive meje zagotavlja popolnoma natančen rez. Rezilo je opremljeno s ščitnikom konice rezila z obešalnim obročkom. Tako je mogoče preprečiti poškodbe objektov, tal in samega rezila – napravo pa je mogoče obesiti na steno v garaži ali lopi, zato shranjevanje zavzame le malo prostora. Dodatna odlika akumulatorskega obrezovalnika žive meje je funkcija žage. Z njo je mogoče rezati tudi debelejše veje. Zelo priročna funkcija: Sistem proti blokiranju za delo brez prekinitev. HGE 18-50 je združljiv z baterijami Kärcher 18 V 2,5 Ah ali 5,0 Ah, ima pa tudi LCD zaslon, s katerim boste obveščeni, koliko baterije vam je ostalo med delom.