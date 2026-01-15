Baterijske škarje za živo mejo HGE 18-50 Battery
Opremljen z vrtljivim ročajem, ki je nastavljiv v korakih po 180°, in priročnim omelom za odrezke: akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 18-50 Battery za udobno, varno in natančno delo.
Z akumulatorskim obrezovalnikom žive meje HGE 18-50 Battery je obrezovanje žive meje zelo udobno. Ima npr. vrtljiv ročaj, ki ga je mogoče nastavljati v korakih 180° in tako preprečiti bolečine v rokah ali ramah pri različnih delovnih položajih, na primer pri navpičnem rezanju. Tudi dodatno omelo za odrezke je zelo koristen pripomočke. Z njim odrezki ne končajo v živi meji, ampak lahko priročno padajo na tla pred njo. Diamantno brušeno rezilo obrezovalnika žive meje zagotavlja popolnoma natančen rez. Rezilo je opremljeno s ščitnikom konice rezila z obešalnim obročkom. Tako je mogoče preprečiti poškodbe objektov, tal in samega rezila – napravo pa je mogoče obesiti na steno v garaži ali lopi, zato shranjevanje zavzame le malo prostora. Dodatna odlika akumulatorskega obrezovalnika žive meje je funkcija žage. Z njo je mogoče rezati tudi debelejše veje. Zelo priročna funkcija: Sistem proti blokiranju za delo brez prekinitev. HGE 18-50 je združljiv z baterijami Kärcher 18 V 2,5 Ah ali 5,0 Ah, ima pa tudi LCD zaslon, s katerim boste obveščeni, koliko baterije vam je ostalo med delom.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiv ročajRočaj je mogoče nastavljati v več stopnjah po 180°, kar zagotavlja udobno delo.
Omelo za odrezkeOdrezki ne končajo v živi meji, ampak priročno padajo na tla pred uporabnikom.
Funkcija žageZelo priročno za živo mejo s posameznimi debelejšimi vejami.
Diamantno brušeno rezilo
- Rezilo omogoča natančen rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ročajev
- Za prijetno in varno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Zaščita vodila
- Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe objektov in tal.
- Z vgrajenim obešalom za priročno shranjevanje na steni.
2-ročno varnostno stikalo
- Zaščita pred nenamernim zagonom obrezovalnika žive meje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Dolžina reza (cm)
|50
|Razdalja med zobmi (mm)
|22
|Nadzor hitrosti
|ne
|Hitrost rezila (Rezi na minuto)
|2700
|Tip rezalnega noža
|Izdelan s prebijanjem, diamantno rezan
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 213 x 188
* višina žive meje: 1 m, enostranski rez
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Zaščita noža
- Omelo za odrezke
Oprema
- Ročaj: vrtljiv
- Funkcija žage
- Zaščita vodila
- Plošča za obešanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Živa meja, grmovje
- Grmovje
