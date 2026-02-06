Mišičnjak za popolno obrezovanje: Kärcherjev 36-V akumulatorski obrezovalnik žive meje HGE 36-60 Battery. Zaradi 2-stopenjske regulacije hitrosti je odvisno od načina uporabe mogoče izbirati med največjo hitrostjo in največjo močjo. S funkcijo žage je mogoče z lahkoto rezati tudi debelejše veje. Dodatna odlika je vrtljivi vročaj, ki ga je mogoče nastavljati v korakih 180° in tako preprečiti bolečine v rokah ali ramah. Zelo priročna funkcija: dodatno omelo za odrezke, ki poskrbi, da odrezki ne končajo v živi meji, ampak priročno padajo na tla pred njo. Lasersko rezano in diamantno brušeno rezilo obrezovalnika žive meje zagotavlja vedno natančen rez. Dodatni ščitnik konice rezila preprečuje poškodbe stavb in tal, pa tudi poškodbe rezila. Vgrajen je tudi obešalni obroček, zato shranjevanje na steni v garaži ali lopi zavzame le malo prostora. Poleg tega sistem proti blokiranju omogoča delo brez prekinitev.