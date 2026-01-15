Baterijske škarje za živo mejo PHG 18-45 Battery
Akumulatorski teleskopski obrezovalnik žive meje PHG 18-45 Battery s podaljškom omogoča obrezovanje visoke žive meje brez lestve. Kotno nastavljiva rezalna glava omogoča rezanje z oblikovanjem različnih kontur.
Če je živa meja visoka, mora visoko seči tudi vrtnar. Pri tem mu pomaga akumulatorski teleskopski obrezovalnik žive meje PHG 18-45 Battery, ki ima doseg do 4 metre. Brez lestve in brez upogibanja hrbta je mogoče oblikovati vsa območja žive meje. Omelo za odrezke pa poskrbi, da odrezki ne končajo v živi meji, temveč padajo pred njo. Dobro držo med delom v različnih delovnih položajih zagotavlja rezalna glava, ki jo je mogoče obrniti za 115 stopinj. To zagotavlja optimalno vodenje tudi pri rezanju zgornjega strani žive meje. Pri dolgotrajnejšem delu ramenski pas preprečuje utrujenost rok in ramen, saj zagotavlja optimalno razporeditev teže. Diamantno brušen nož ima v sprednjem delu funkcijo žage, zato je brez težav mogoče odrezati tudi debelejše veje. Ker je opremljen s ščitnikom za konico rezila, preprečuje neželene poškodbe tal ali objekta, pa tudi samega noža. Vgrajen je tudi obešalni obroček, zato shranjevanje v garaži ali lopi zavzame le malo prostora.
Značilnosti in prednosti
Podaljšek
- Omogoča rezanje visoke žive meje. Hitre navojne spojke in prihranek prostora pri shranjevanju.
Kotno nastavljiva rezalna glava
- 4 stopnje v območju 115° omogočajo rezanje z različnimi obrisi.
Omelo za odrezke
- Tako odrezki ne končajo v živi meji, temveč priročno padajo pred njo.
Funkcija žage
- Vgrajena funkcija žage omogoča tudi rezanje debelejših vej.
Ramenski pas
- Optimalna razporeditev teže preprečuje utrujenost rok pri dolgotrajnejšem delu.
Diamantno brušeno rezilo
- Rezilo omogoča natančne reze in čist končni rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ročajev
- Ergonomski ročaj za udobno držanje tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Varnostno stikalo
- Varnostno stikalo preprečuje nenameren zagon obrezovalnika žive meje.
Zaščita vodila
- Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe objektov in tal.
- Z vgrajenim obešalom za priročno shranjevanje na steni.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Z LCD-zaslonom (prikaz preostalega časa delovanja, časa polnjenja in kapacitete) in tehnologija v realnem času.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče uporabljati tudi z drugimi napravami 18-V platforme.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Dolžina reza (cm)
|45
|Razdalja med zobmi (mm)
|18
|Kot rezalne glave (°)
|115
|Tip rezalnega noža
|Izdelan s prebijanjem, diamantno rezan
|Hitrost rezila (Rezi na minuto)
|2700
|Pogon
|Krtačni motor
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Širina žive meje: 1 m, vodoravno rezanje
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Zaščita noža
- Omelo za odrezke
- Podaljšek
- Ramenski pas
Oprema
- Funkcija žage
- Zaščita vodila
- Plošča za obešanje
Video posnetki
Področja uporabe
- Živa meja, grmovje
