Če je živa meja visoka, mora visoko seči tudi vrtnar. Pri tem mu pomaga akumulatorski teleskopski obrezovalnik žive meje PHG 18-45 Battery, ki ima doseg do 4 metre. Brez lestve in brez upogibanja hrbta je mogoče oblikovati vsa območja žive meje. Omelo za odrezke pa poskrbi, da odrezki ne končajo v živi meji, temveč padajo pred njo. Dobro držo med delom v različnih delovnih položajih zagotavlja rezalna glava, ki jo je mogoče obrniti za 115 stopinj. To zagotavlja optimalno vodenje tudi pri rezanju zgornjega strani žive meje. Pri dolgotrajnejšem delu ramenski pas preprečuje utrujenost rok in ramen, saj zagotavlja optimalno razporeditev teže. Diamantno brušen nož ima v sprednjem delu funkcijo žage, zato je brez težav mogoče odrezati tudi debelejše veje. Ker je opremljen s ščitnikom za konico rezila, preprečuje neželene poškodbe tal ali objekta, pa tudi samega noža. Vgrajen je tudi obešalni obroček, zato shranjevanje v garaži ali lopi zavzame le malo prostora.