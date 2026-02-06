Baterijski odstranjevalec plevela WRE 18-55 Battery Set
V kompletu z akumulatorsko baterijo in polnilnikom: baterijski odstranjevalec mahu in plevela WRE 18-55 Battery Set za odstranitev zasušenega mahu in plevela s trdih površin. Idealno za čiščenje poti, teras in dovozov.
Za odstranitev nadležnega mahu ter plevela: ergonomski baterijski odstranjevalec mahu in plevela WRE 18-55 Battery Set. Baterija in polnilnik sta že vključena v komplet. Zahvaljujoč inovativni krtačni glavi s sistemom menjave brez orodja, površinski mah in plevel na tlakovanih poteh, terasah in okolici hiše enostavno odstranite. Poleg tega se lahko krtačna glava zamenja s sistemom menjave brez orodja. Ergonomska zasnova baterijskega odstranjevalca mahu in plevela zagotavlja udobno delo brez napora, ne da bi se morali sklanjali.
Značilnosti in prednosti
Inovativna najlonska krtačaNajlonske ščetine s posebno razporeditvijo in visoko število vrtljajev krtač za površinsko odstranjevanje suhega mahu in plevela.
Navodila za uporaboNastavljiva čistilna glava omogoča optimalno delo pri težavnem čiščenju in pri različnih telesnih držah.
Sistemom menjave brez uporabe orodjaPreprosta zamenjava obrabljenega ščetinastega traku
Vrtljiva čistilna glava
- Kot lahko individualno prilagodimo različnim situacijam čiščenja in telesnim višinam
Teleskopski ročaj iz aluminija
- Omogoča pokončno delovno držo pri različnimi telesni višini
Ergonomski dizajn ročajev
- Udobna in prijazna delovna drža.
Vgrajen obroč za obešanje naprave
- Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Ponuja polno svobodo premikanja
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|2300 - 2800
|Premer krtače (mm)
|180
|Ščetinast material
|Najlon
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,85
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,871
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1320 x 230 x 380
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Ščetinast pas: 2 Kos(i)
Oprema
- Zaščita pred špricanjem
- Odlagalno mesto
- Teleskopski ročaj iz aluminija
- Plošča za obešanje
- Varnostno stikalo
Video posnetki
Področja uporabe
- Mah
- Plevel
- Kamnite površine
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.