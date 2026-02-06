Za odstranitev nadležnega mahu ter plevela: ergonomski baterijski odstranjevalec mahu in plevela WRE 18-55 Battery Set. Baterija in polnilnik sta že vključena v komplet. Zahvaljujoč inovativni krtačni glavi s sistemom menjave brez orodja, površinski mah in plevel na tlakovanih poteh, terasah in okolici hiše enostavno odstranite. Poleg tega se lahko krtačna glava zamenja s sistemom menjave brez orodja. Ergonomska zasnova baterijskega odstranjevalca mahu in plevela zagotavlja udobno delo brez napora, ne da bi se morali sklanjali.