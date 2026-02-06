Baterijski puhalnik BLV 36-240 Battery
Močan sesalnik listja BLV 36-240 Battery piha, sesa in seklja celo vlažne rastlinske odpadke s hitrostjo delovanja do 240 km/h, pri njem je mogoče sesalno in pihalno cev odstraniti ločeno.
Vlažno listje, trava in ostanki rezanja živih meja se radi oprimejo tal. Predvsem iz kotov je tako ostanke rastlin komaj še mogoče odstraniti. Da boste lahko redno odstranjevali tovrstne nečistoče s tal, potrebujete zanesljivega pomočnika. Ali pa akumulatorsko napajani sesalnik BLV 36-240 Battery, ki to zmore povsem sam. Z veliko močjo in zračnim tokom 770 m³/h ta zmogljivi sesalnik listja obvlada celo vlažne rastlinske odpadke. Potrebno moč delovanja brezstopenjsko nastavljate prek števila vrtljajev, tako da lahko izbirate med trajanjem akumulatorja ali močjo. Dodatna izbirna ročica omogoča preklop med pihanjem ali sesanjem, ki ju lahko uporabljajte tudi kombinirano. Med sesanjem vam bo prišla prav velika zbiralna vreča, v kateri se zbirajo sesekljani rastlinski ostanki. Da dolgotrajnejše delo ne bo utrujajoče, je udobno nošenje zagotovljeno z velikim dvoročnim ročajem za optimalno razporeditev teže in snemljivimi kolesi. Tako je zagotovljeno lahko in učinkovito delo. Tudi sesalno in pihalno cev lahko snamete ločeno. Akumulator ni priložen v kompletu.
Značilnosti in prednosti
Posamično snemanje sesalne in pihalne ceviNenaporno delo zaradi manjše teže z ločeno snemljivimi deli.
Spremenljiva regulacija hitrostiOmogoča stalno prilagajanje hitrosti glede na delo
Izbirna ročica za nastavitev funkcijeNenehno prilagajanje med sesanjem in pihanjem, tudi z možnostjo kombinirane funkcije
Dvoročni prijem
- Zagotavlja idealno porazdelitev teže in enostavno rokovanje
Odstranljivi vodilni kolesi
- Delo naredi enostavnejše in hkrati učinkovitejše
45-litrska prostornina vrečke57/500045-litrska prostornina vrečke
- Zagotavlja neprekinjeno delo za daljše obdobje
Kovinsko rezalno kolo
- Izboljša sekljanje in podaljšuje življenjsko dobo naprave.
Brezkrtačni motor
- Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
Odstranljiva ravna šoba
- Za natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Gumb Turbo boost
|ne
|Nadzor hitrosti
|ja
|Delovna raven hrupa (dB(A))
|104
|Hitrost pihanja (km/h)
|max. 240
|Hitrost sesalnega načina (km/h)
|max. 130
|Prostornina vreče za listje (l)
|45
|Napetost (V)
|36
|Zmogljivost polne baterije pri pihanju (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Zmogljivost polne baterije pri sesanju (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,625
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,71
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1290 x 230 x 380
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Odstranljiva ravna šoba
- Vreča za shranjevanje zelenja
- Odstranljivi vodilni kolesi
- Ramenski pas
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje listja okoli hiše
- Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
- Poti okoli hiše
- Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
