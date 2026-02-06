Vlažno listje, trava in ostanki rezanja živih meja se radi oprimejo tal. Predvsem iz kotov je tako ostanke rastlin komaj še mogoče odstraniti. Da boste lahko redno odstranjevali tovrstne nečistoče s tal, potrebujete zanesljivega pomočnika. Ali pa akumulatorsko napajani sesalnik BLV 36-240 Battery, ki to zmore povsem sam. Z veliko močjo in zračnim tokom 770 m³/h ta zmogljivi sesalnik listja obvlada celo vlažne rastlinske odpadke. Potrebno moč delovanja brezstopenjsko nastavljate prek števila vrtljajev, tako da lahko izbirate med trajanjem akumulatorja ali močjo. Dodatna izbirna ročica omogoča preklop med pihanjem ali sesanjem, ki ju lahko uporabljajte tudi kombinirano. Med sesanjem vam bo prišla prav velika zbiralna vreča, v kateri se zbirajo sesekljani rastlinski ostanki. Da dolgotrajnejše delo ne bo utrujajoče, je udobno nošenje zagotovljeno z velikim dvoročnim ročajem za optimalno razporeditev teže in snemljivimi kolesi. Tako je zagotovljeno lahko in učinkovito delo. Tudi sesalno in pihalno cev lahko snamete ločeno. Akumulator ni priložen v kompletu.