Baterijski puhalnik za listje LBL 2 Battery
Močan 18-voltni akumulatorski puhalnik Kärcher doseže maks. zračno hitrost 210 km / h in je prepričljiv s ergonomsko vodljivostjo in dobrim ravnotežjem.
Dobro uravnotežen 18-voltni akumulatorski puhalnik je ergonomsko prilagodljiv v roki in doseže maksimalno hitrost 210 km / h. Odstranljiva ploska šoba z robom za strganje omogoča nadzor nad listjem, kakor tudi za raztapljanje vlažnega in trdega listja.
Značilnosti in prednosti
Pihalna cevZmogljiva odstranitev listov in ohlapne umazanije okoli hiše in v garaži.
Odstranljiva ravna šobaZa natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
Integriran rob strgalaMokre liste in umazanijo lahko odstranite z robom za strganje.
Ergonomska oblika
- Popolnoma uravnotežen za delo brez utrujenosti.
Bajonetna zaponka
- Za priročno shranjevanje v prostoru,se lahko pripomoček za pihanje enostavno odstrani.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Delovna hitrost (km/h)
|max. 210
|Pretok (m³/h)
|220
|Nadzor hitrosti
|ne
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,053
|Mere (D × Š × V) (mm)
|975 x 170 x 305
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Pihalna cev
- Ploska šoba, vključno z robom strgala
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje listja okoli hiše
- Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
- Poti okoli hiše
- Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.