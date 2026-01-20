Baterijski puhalnik za listje LBL 2 Battery

Močan 18-voltni akumulatorski puhalnik Kärcher doseže maks. zračno hitrost 210 km / h in je prepričljiv s ergonomsko vodljivostjo in dobrim ravnotežjem.

Dobro uravnotežen 18-voltni akumulatorski puhalnik je ergonomsko prilagodljiv v roki in doseže maksimalno hitrost 210 km / h. Odstranljiva ploska šoba z robom za strganje omogoča nadzor nad listjem, kakor tudi za raztapljanje vlažnega in trdega listja.

Značilnosti in prednosti
Baterijski puhalnik za listje LBL 2 Battery: Pihalna cev
Pihalna cev
Zmogljiva odstranitev listov in ohlapne umazanije okoli hiše in v garaži.
Baterijski puhalnik za listje LBL 2 Battery: Odstranljiva ravna šoba
Odstranljiva ravna šoba
Za natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
Baterijski puhalnik za listje LBL 2 Battery: Integriran rob strgala
Integriran rob strgala
Mokre liste in umazanijo lahko odstranite z robom za strganje.
Ergonomska oblika
  • Popolnoma uravnotežen za delo brez utrujenosti.
Bajonetna zaponka
  • Za priročno shranjevanje v prostoru,se lahko pripomoček za pihanje enostavno odstrani.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
  • Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
  • Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Delovna hitrost (km/h) max. 210
Pretok (m³/h) 220
Nadzor hitrosti ne
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost s polno baterijo (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 2
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,053
Mere (D × Š × V) (mm) 975 x 170 x 305

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Pihalna cev
  • Ploska šoba, vključno z robom strgala
Video posnetki

Področja uporabe
  • Odstranjevanje listja okoli hiše
  • Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
  • Poti okoli hiše
  • Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher.