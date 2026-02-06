Baterijski puhalnik za listje LBL 2 Battery Set
V kompletu z baterijo in polnilnikom: močan 18 V akumulatorski Kärcher baterijski napajalnik. Doseženi maks. Hitrost 210 km / h in je v roki dobro uravnotežen.
Kärcher-jev komplet 18-voltnih akumulatorskih puhalnikov zagotavlja zmogljivo delovanje za vsako listje. Puhalnik vetra doseže hitrost do 210 km / h in je dobro uravnotežen in ergonomsko prilagodljiv v roki. Za čiščenje listov in njihovo premikanje ima puhalo za liste odstranljivo plosko šobo z robom za strganje. Dobava vključuje zamenljivo baterijo Kärcher 18 V in polnilnik.
Značilnosti in prednosti
Pihalna cevZmogljiva odstranitev listov in ohlapne umazanije okoli hiše in v garaži.
Odstranljiva ravna šobaZa natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
Integriran rob strgalaMokre liste in umazanijo lahko odstranite z robom za strganje.
Ergonomska oblika
- Popolnoma uravnotežen za delo brez utrujenosti.
Bajonetna zaponka
- Za priročno shranjevanje v prostoru,se lahko pripomoček za pihanje enostavno odstrani.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Delovna hitrost (km/h)
|max. 210
|Pretok (m³/h)
|220
|Nadzor hitrosti
|ne
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,903
|Mere (D × Š × V) (mm)
|975 x 170 x 305
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Pihalna cev
- Ploska šoba, vključno z robom strgala
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje listja okoli hiše
- Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
- Poti okoli hiše
- Območja okoli doma in vrta
