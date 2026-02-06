Kärcher-jev komplet 18-voltnih akumulatorskih puhalnikov zagotavlja zmogljivo delovanje za vsako listje. Puhalnik vetra doseže hitrost do 210 km / h in je dobro uravnotežen in ergonomsko prilagodljiv v roki. Za čiščenje listov in njihovo premikanje ima puhalo za liste odstranljivo plosko šobo z robom za strganje. Dobava vključuje zamenljivo baterijo Kärcher 18 V in polnilnik.