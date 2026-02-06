Baterijski puhalnik za listje LBL 4 Battery

Močan in mobilen: 36-V akumulatorski puhalnik listja z 2-stopenjsko regulacijo moči doseže največjo hitrost zraka 250 km/h in se ergonomsko prilega roki.

36-V akumulatorski puhalnik listja 2-stopenjsko regulacijo moči doseže največjo hitrost zraka 250 km/h. Puhalnik listja ima snemljivo plosko šobo s strgalnim robom, ki omogoča nadzorovano in ciljno pomikanje listja ter ločevanje vlažnega in sprijetega listja. Naprava se med delom ergonomsko prilega roki in je dobro uravnotežena.

Značilnosti in prednosti
Pihalna cev
  • Zmogljiva odstranitev listov in ohlapne umazanije okoli hiše in v garaži.
Odstranljiva ravna šoba
  • Za natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
2-stopenjska regulacija moči
  • Največja moč ali najdaljši čas delovanja: moč je mogoče prilagajati glede na potrebe.
Integriran rob strgala
  • Mokre liste in umazanijo lahko odstranite z robom za strganje.
Ergonomska oblika
  • Popolnoma uravnotežen za delo brez utrujenosti.
Bajonetna zaponka
  • Za priročno shranjevanje v prostoru,se lahko pripomoček za pihanje enostavno odstrani.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
  • Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
  • Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
Delovna hitrost (km/h) max. 250
Pretok (m³/h) 330
Nadzor hitrosti ja
Stopnje hitrosti 2
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 36
Zmogljivost s polno baterijo (m²) max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 2,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,253
Mere (D × Š × V) (mm) 975 x 170 x 305

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Pihalna cev
  • Ploska šoba, vključno z robom strgala
Video posnetki

Področja uporabe
  • Odstranjevanje listja okoli hiše
  • Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
  • Poti okoli hiše
  • Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
