Baterijski puhalnik za listje LBL 4 Battery
Močan in mobilen: 36-V akumulatorski puhalnik listja z 2-stopenjsko regulacijo moči doseže največjo hitrost zraka 250 km/h in se ergonomsko prilega roki.
36-V akumulatorski puhalnik listja 2-stopenjsko regulacijo moči doseže največjo hitrost zraka 250 km/h. Puhalnik listja ima snemljivo plosko šobo s strgalnim robom, ki omogoča nadzorovano in ciljno pomikanje listja ter ločevanje vlažnega in sprijetega listja. Naprava se med delom ergonomsko prilega roki in je dobro uravnotežena.
Značilnosti in prednosti
Pihalna cev
- Zmogljiva odstranitev listov in ohlapne umazanije okoli hiše in v garaži.
Odstranljiva ravna šoba
- Za natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
2-stopenjska regulacija moči
- Največja moč ali najdaljši čas delovanja: moč je mogoče prilagajati glede na potrebe.
Integriran rob strgala
- Mokre liste in umazanijo lahko odstranite z robom za strganje.
Ergonomska oblika
- Popolnoma uravnotežen za delo brez utrujenosti.
Bajonetna zaponka
- Za priročno shranjevanje v prostoru,se lahko pripomoček za pihanje enostavno odstrani.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
- Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Delovna hitrost (km/h)
|max. 250
|Pretok (m³/h)
|330
|Nadzor hitrosti
|ja
|Stopnje hitrosti
|2
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,253
|Mere (D × Š × V) (mm)
|975 x 170 x 305
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Pihalna cev
- Ploska šoba, vključno z robom strgala
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje listja okoli hiše
- Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
- Poti okoli hiše
- Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
