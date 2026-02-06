36 V baterijski puhalnik listja, skupaj z dvostopenjskim krmiljenjem moči, doseže maksimalno hitrost zraka 250 km/h. Puhalnik za listje je opremljen s snemljivo ploščato šobo z vgrajenim robom strgala, ki omogoča nadzorovano in ciljno premikanje listov ter rahljanje vlažnih in poteptanih listov. Naprava se med uporabo ergonomsko prilega roki in je zelo dobro uravnotežena.