Baterijski puhalnik za listje LBL 4 Battery Set
Hitrost zraka lahko doseže do 250 km/h: Kärcherjev zmogljivi 36-V akumulatorski puhalnik listja z 2-stopenjsko regulacijo moči. V kompletu z akumulatorsko baterijo in hitrim polnilnikom.
36 V baterijski puhalnik listja, skupaj z dvostopenjskim krmiljenjem moči, doseže maksimalno hitrost zraka 250 km/h. Puhalnik za listje je opremljen s snemljivo ploščato šobo z vgrajenim robom strgala, ki omogoča nadzorovano in ciljno premikanje listov ter rahljanje vlažnih in poteptanih listov. Naprava se med uporabo ergonomsko prilega roki in je zelo dobro uravnotežena.
Značilnosti in prednosti
Pihalna cevZmogljiva odstranitev listov in ohlapne umazanije okoli hiše in v garaži.
Odstranljiva ravna šobaZa natančno in točno čiščenje. Listje lahko npr. piha v kup.
2-stopenjska regulacija močiNajvečja moč ali najdaljši čas delovanja: moč je mogoče prilagajati glede na potrebe.
Integriran rob strgala
- Mokre liste in umazanijo lahko odstranite z robom za strganje.
Ergonomska oblika
- Popolnoma uravnotežen za delo brez utrujenosti.
Bajonetna zaponka
- Za priročno shranjevanje v prostoru,se lahko pripomoček za pihanje enostavno odstrani.
36-V akumulatorska platforma Battery Power
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
- Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 36-V platforme Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Delovna hitrost (km/h)
|max. 250
|Pretok (m³/h)
|330
|Nadzor hitrosti
|ja
|Stopnje hitrosti
|2
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,903
|Mere (D × Š × V) (mm)
|975 x 170 x 305
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
- Pihalna cev
- Ploska šoba, vključno z robom strgala
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje listja okoli hiše
- Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
- Poti okoli hiše
- Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
