Baterijski tlačni razpršilnik PSU 4-18
Brez dolgočasnega ročnega črpanja: z baterijskim tlačnim razpršilnikom PSU 4-18 skrbite za svoje rastline na vrtu s pršilno meglo, gnojili ali škropivi s pritiskom na gumb.
Baterijski tlačni razpršilnik PSU 4-18 vam na vrtu pomaga pri razprševanju tekočin za vzdrževanje in zaščito vaših rastlin. Ne glede na to, ali gre za gnojenje, odpravljanje škodljivcev, zatiranje plevela ali zalivanje majhnih sadik – PSU 4-18 je kot nalašč za vse omenjene aplikacije z razpršilno meglo/škropilnim curkom. Za povečanje tlaka ni več potrebe po izčrpnem ročnem črpanju. S preprostim pritiskom na gumb aktivirate črpalko tlačnega razpršilnika. Pršilni curek se lahko po potrebi vklopi s sprožilcem na cevi, preklopi v neprekinjeno delovanje ali pa ga lahko neprekinjeno nastavljamo neposredno na šobi od drobne meglice do koničastega curka. Naramnica olajša nošenje tlačnega razpršilnika na baterije kjer je ena roka vedno prosta. 4-litrski rezervoar ima vgrajen indikator nivoja polnjenja, pokrov rezervoarja pa služi tudi kot merilna skodelica za merjenje pršila. Za ergonomsko delo je cev mogoče podaljšati do 75 cm, za bolj oddaljena območja. Shranjevanje 18 V baterijskega razpršilnika je mogoče shraniti na način, da prihrani prostor, saj je cev mogoče odstraniti in pritrditi na sponko za cev na vložku baterije.
Značilnosti in prednosti
Teleskopska brizgalna cevRazširjen domet, lažji dostop do težko dostopnih mest.
SprožilecZa preprosto in neutrujajoče delovanje.
Brezstopenjsko spremenljiv vzorec škropljenjaOdvisno od aplikacije lahko uporabnik preklaplja med fino meglico in točkovnim curkom.
4-litrski rezervoar z indikatorjem napolnjenosti
- Stalen pogled na nivo tekočine.
Integrirana merilna skodelica v pokrovu rezervoarja
- Hitro merjenje pršila.
Držalo razpršilne cevke
- Za shranjevanje, ki prihrani prostor.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD-zaslonom: preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in kapaciteta akumulatorske baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Izmenljivo akumulatorsko baterijo je mogoče upravljati z drugimi napravami Kärcherjeve 18-V platforme Battery Power.
- Odstranljiva baterija se lahko uporablja v drugih napravah platforme Kärcher 18 V Battery Power.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Delovni tlak (bar)
|3
|Količina pretoka (l/h)
|max. 30
|Prostornina posode za vodo (l)
|4
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|750 x 182 x 365
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Ramenski pas
- Merilna posoda
Oprema
- Teleskopska brizgalna cev: 0.45 m, 0.75 m
- Sprožilec
- Sponka za pritrditev cevi
- Indikator ravni napolnjenosti
Video posnetki
Področja uporabe
- Varovanje in vzdrževanje rastlin
- Zalivanje rastlin
- Gredice z rožami in zelenjavo
- Za nežno zalivanje zelo občutljivih rastlin, na primer zalivanje sadik.
