Baterijski tlačni razpršilnik PSU 4-18 vam na vrtu pomaga pri razprševanju tekočin za vzdrževanje in zaščito vaših rastlin. Ne glede na to, ali gre za gnojenje, odpravljanje škodljivcev, zatiranje plevela ali zalivanje majhnih sadik – PSU 4-18 je kot nalašč za vse omenjene aplikacije z razpršilno meglo/škropilnim curkom. Za povečanje tlaka ni več potrebe po izčrpnem ročnem črpanju. S preprostim pritiskom na gumb aktivirate črpalko tlačnega razpršilnika. Pršilni curek se lahko po potrebi vklopi s sprožilcem na cevi, preklopi v neprekinjeno delovanje ali pa ga lahko neprekinjeno nastavljamo neposredno na šobi od drobne meglice do koničastega curka. Naramnica olajša nošenje tlačnega razpršilnika na baterije kjer je ena roka vedno prosta. 4-litrski rezervoar ima vgrajen indikator nivoja polnjenja, pokrov rezervoarja pa služi tudi kot merilna skodelica za merjenje pršila. Za ergonomsko delo je cev mogoče podaljšati do 75 cm, za bolj oddaljena območja. Shranjevanje 18 V baterijskega razpršilnika je mogoče shraniti na način, da prihrani prostor, saj je cev mogoče odstraniti in pritrditi na sponko za cev na vložku baterije.