MFL 2-18
Večfunkcijska svetilka na baterije prinaša svetlobo v temo, kjer koli je potrebna. Vključuje funkcijo Power Bank za polnjenje elektronskih naprav, kot so pametni telefoni ali tablice.
Priročna baterijska multifunkcijska svetilka zagotavlja boljše svetlobne pogoje povsod, kjer potrebujete več svetlobe, naj bo to delo ali prostočasne dejavnosti. Z dvema stopnjama svetlosti in največ 280 lumnov je mogoče svetilko prilagoditi različnim opravilom. Fleksibilna vrtljiva svetilna glava ima dva zgloba za usmerjanje svetlobe točno tja, kamor je potrebna. Ročaj za prenašanje olajša premikanje baterijske svetilke. Lahko se uporablja kot napajalnik za še večjo funkcionalnost: majhne elektronske naprave, kot so pametni telefoni ali tablični računalniki, je mogoče polniti iz enega USB-A in enega USB-C priključka. Gumb za aktiviranje USB prepreči napajanje v stanju pripravljenosti, ko vrata USB niso v uporabi. Po 30 sekundah brez priključene naprave se vrata USB izklopijo, da se baterija ne izprazni predčasno.
Značilnosti in prednosti
Dve stopnji svetlostiSvetlost je mogoče prilagoditi situaciji uporabe, odvisno od tega, ali želite največjo svetlost ali zatemnjeno svetlobo. Največja svetlobna moč 280 lumnov.
Fleksibilna vrtljiva svetlobna glava z dvema zglobomaSvetlobo je mogoče usmeriti pod katerim koli kotom za optimalno osvetlitev, ne glede na položaj baterijske svetilke.
Integriran power bank1 × USB-A in 1 × USB-C. Lahko se uporablja za polnjenje majhnih elektronskih naprav, kot so pametni telefoni ali tablični računalniki, ko ni na voljo električnega priključka.
Udoben ročaj
- Kompaktna velikost, enostaven za prenašanje.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Naprava lahko deluje z vsemi Kärcherjevimi baterijami Battery Power 18 V.
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Trpežne in zmogljive zahvaljujoč litij-ionskim celicam.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Stopnje svetlosti
|2
|Svetlobni tok (lm)
|max. 280
|Izhodna moč USB-A (A)
|0,5
|Izhodna moč USB-C (A)
|2
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,39
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,54
|Mere (D × Š × V) (mm)
|100 x 102 x 199
Oprema
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Vrata USB-A
- vrata USB-C
Video posnetki
Področja uporabe
- Za osvetljevanje temnih površin pri delu v delavnici, kleti ali na podstrešju
- Klet
- Delavnica
- balkon
- Terase
- Na poti: WFP 12 je idealen tudi za uporabo v avtodomih, prikolicah ali počitniških hišah
- Šotor / oprema za kampiranje
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.