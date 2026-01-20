Priročna baterijska multifunkcijska svetilka zagotavlja boljše svetlobne pogoje povsod, kjer potrebujete več svetlobe, naj bo to delo ali prostočasne dejavnosti. Z dvema stopnjama svetlosti in največ 280 lumnov je mogoče svetilko prilagoditi različnim opravilom. Fleksibilna vrtljiva svetilna glava ima dva zgloba za usmerjanje svetlobe točno tja, kamor je potrebna. Ročaj za prenašanje olajša premikanje baterijske svetilke. Lahko se uporablja kot napajalnik za še večjo funkcionalnost: majhne elektronske naprave, kot so pametni telefoni ali tablični računalniki, je mogoče polniti iz enega USB-A in enega USB-C priključka. Gumb za aktiviranje USB prepreči napajanje v stanju pripravljenosti, ko vrata USB niso v uporabi. Po 30 sekundah brez priključene naprave se vrata USB izklopijo, da se baterija ne izprazni predčasno.