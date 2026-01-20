Enostavno vzdrževanje dreves z baterijskim napajanjem – veje in vejice s premerom do 2,5 cm niso kos Kärcherjevemu baterijskemu rezalniku dreves. Zahvaljujoč zmogljivemu obvodnemu rezilu je rezanje še posebej natančno in ne zahteva napora. Nežno obrezovanje tudi spodbuja zdravo rast rastlin. Tako je rezanje in obrezovanje dreves in lesnatih rastlin enostavnejše in varnejše. Udobno delo nad glavo: z opcijskim teleskopskim podaljškom (ni v obsegu dobave) je tudi delo na višini do 3,5 metra enostavno in udobno.