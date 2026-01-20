Baterijski rezalnik dreves TLO 2-18

Rezite veje s pritiskom na gumb: baterijske škarje za drevesa z visokokakovostnim obvodnim rezilom brez težav in nežno reže veje s premerom do 2,5 cm.

Enostavno vzdrževanje dreves z baterijskim napajanjem – veje in vejice s premerom do 2,5 cm niso kos Kärcherjevemu baterijskemu rezalniku dreves. Zahvaljujoč zmogljivemu obvodnemu rezilu je rezanje še posebej natančno in ne zahteva napora. Nežno obrezovanje tudi spodbuja zdravo rast rastlin. Tako je rezanje in obrezovanje dreves in lesnatih rastlin enostavnejše in varnejše. Udobno delo nad glavo: z opcijskim teleskopskim podaljškom (ni v obsegu dobave) je tudi delo na višini do 3,5 metra enostavno in udobno.

Značilnosti in prednosti
Baterijski rezalnik dreves TLO 2-18: Obvodno rezilo
Obvodno rezilo
Reže zelo natančno in obzirno.
Baterijski rezalnik dreves TLO 2-18: Varnostna zapora
Varnostna zapora
Preprečuje nenameren zagon škarij za veje.
Baterijski rezalnik dreves TLO 2-18: 18 V Kärcher akumulatorska baterija
18 V Kärcher akumulatorska baterija
Naprava lahko deluje z vsemi Kärcherjevimi baterijami Battery Power 18 V.
Gumiran ročaj
  • Za največje udobje – tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Pogon Krtačni motor
Debelina reza – žive veje (cm) 2,5
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 1,09
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,482
Mere (D × Š × V) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø veje: 15 mm

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena

Oprema

  • Vrsta nožev: Obvod
Področja uporabe
  • Debelejše veje
