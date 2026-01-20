Baterijski rezalnik dreves TLO 2-18
Rezite veje s pritiskom na gumb: baterijske škarje za drevesa z visokokakovostnim obvodnim rezilom brez težav in nežno reže veje s premerom do 2,5 cm.
Enostavno vzdrževanje dreves z baterijskim napajanjem – veje in vejice s premerom do 2,5 cm niso kos Kärcherjevemu baterijskemu rezalniku dreves. Zahvaljujoč zmogljivemu obvodnemu rezilu je rezanje še posebej natančno in ne zahteva napora. Nežno obrezovanje tudi spodbuja zdravo rast rastlin. Tako je rezanje in obrezovanje dreves in lesnatih rastlin enostavnejše in varnejše. Udobno delo nad glavo: z opcijskim teleskopskim podaljškom (ni v obsegu dobave) je tudi delo na višini do 3,5 metra enostavno in udobno.
Značilnosti in prednosti
Obvodno reziloReže zelo natančno in obzirno.
Varnostna zaporaPreprečuje nenameren zagon škarij za veje.
18 V Kärcher akumulatorska baterijaNaprava lahko deluje z vsemi Kärcherjevimi baterijami Battery Power 18 V.
Gumiran ročaj
- Za največje udobje – tudi pri dolgotrajnejšem delu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Pogon
|Krtačni motor
|Debelina reza – žive veje (cm)
|2,5
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo * (Rezi)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,09
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,482
|Mere (D × Š × V) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø veje: 15 mm
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
Oprema
- Vrsta nožev: Obvod
Video posnetki
Področja uporabe
- Debelejše veje
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.