Pralnica za tovornjake RBS 6012
Avtopralnica z eno ščetko RBS 6012 je idealna za hitro, temeljito, nežno čiščenje gospodarskih vozil. Tovrstna avtopralnica je popolna rešitev za do 15 vozil, kot so avtobusi, tovorna vozila in priklopniki.
Lastniki majhnih voznih parkov z do 15 gospodarskimi vozili bodo s pridom izkoristili preprosto delovanje in hkrati zelo učinkovito čiščenje naših ročno vodenih avtopralnic za gospodarska vozila z eno ščetko RBS 6012, katerih napajanje poteka prek priključka 3~/400 V/50 Hz. Opremljena je z gredjo ščetk z dvojimi ležaji in trdnim, varjenim aluminijastim ogrodjem. Gred ščetk poganja pogonski motor z verigo s samodejnim napenjanjem, dve cevi za šobe, ki sta integrirani v ogrodje ščetk, pa zagotavljata dovajanje vode v krtačo iz polkrožnih segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena. Model RBS 6012 je opremljen s štirimi gladko vrtljivimi tekalnimi kolesi, ki omogočajo preprosto premikanje in namestitev ob vozilo. Pri tem brez težav operete tudi vozila z obrisom, ki je lahko nagnjen tudi do 10°. Konstrukcija naprave je zaradi visokokakovostnih komponent, kot je nastavitveno kolo iz nerjavnega jekla ali zaščita pred brizganjem iz posebnega poliestra, v celoti odporna proti koroziji. Mehka distančna gumijasta kolesa na ogrodju ves čas zagotavljajo potrebno oddaljenost od vozila. Stranice, sprednji in zadnji del avtobusov, tovornih vozil ali priklopnikov boste tako očistili hitro, učinkovito in nežno.
Značilnosti in prednosti
Nastavitveno koloOmogoča navpično zajemanje obrisa in sledenje poševnim površinam. Brez težav doseže sprednji del vozila, ki je pod kotom do 10°.
Doziranje čistilaMožnost dodajanja čistila po potrebi z dozirno črpalko
Ročaj za upravljanje in varnostVrtenje krtač upravljavcu pomaga pri premikanju naprave naprej. Ko uporabnik izpusti ročaj, se rotacija krtač prekine.
Lahka aluminijasta konstrukcija
- Zelo odporna proti zunanjim vplivom
- Polkrožna obloga upravljavca zanesljivo varuje pred brizganjem vode.
Štiri tekalna kolesa in dve vrtljivi kolesi
- Izjemna prožnost in stabilnost
- Zelo dobra vodljivost med pranjem vozila
Specifikacije
Tehnični podatki
|Višina naprave (mm)
|3810
|Višina pranja (mm)
|3645
|Potreben prostor za pranje (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Število faz (Ph)
|3
|Frekvenca (Hz)
|50
|Napetost (V)
|400
Obseg dobave
- Stikalna omarica naprave
- Kolesa, standardna višina
Oprema
- Število pralnih krtač: 1 Kos(i)
- Individualna krtačna oprema
- Poševna nivelirna naprava z nastavitvenim kolesom
- Volani: 4 Kos(i)
- Podporna kolesa: 2 Kos(i)
Področja uporabe
- Za ročno krmiljeno čiščenje celotne zunanjosti gospodarskih vozil