Pralnica za tovornjake RBS 6012

Avtopralnica z eno ščetko RBS 6012 je idealna za hitro, temeljito, nežno čiščenje gospodarskih vozil. Tovrstna avtopralnica je popolna rešitev za do 15 vozil, kot so avtobusi, tovorna vozila in priklopniki.

Lastniki majhnih voznih parkov z do 15 gospodarskimi vozili bodo s pridom izkoristili preprosto delovanje in hkrati zelo učinkovito čiščenje naših ročno vodenih avtopralnic za gospodarska vozila z eno ščetko RBS 6012, katerih napajanje poteka prek priključka 3~/400 V/50 Hz. Opremljena je z gredjo ščetk z dvojimi ležaji in trdnim, varjenim aluminijastim ogrodjem. Gred ščetk poganja pogonski motor z verigo s samodejnim napenjanjem, dve cevi za šobe, ki sta integrirani v ogrodje ščetk, pa zagotavljata dovajanje vode v krtačo iz polkrožnih segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena. Model RBS 6012 je opremljen s štirimi gladko vrtljivimi tekalnimi kolesi, ki omogočajo preprosto premikanje in namestitev ob vozilo. Pri tem brez težav operete tudi vozila z obrisom, ki je lahko nagnjen tudi do 10°. Konstrukcija naprave je zaradi visokokakovostnih komponent, kot je nastavitveno kolo iz nerjavnega jekla ali zaščita pred brizganjem iz posebnega poliestra, v celoti odporna proti koroziji. Mehka distančna gumijasta kolesa na ogrodju ves čas zagotavljajo potrebno oddaljenost od vozila. Stranice, sprednji in zadnji del avtobusov, tovornih vozil ali priklopnikov boste tako očistili hitro, učinkovito in nežno.

Značilnosti in prednosti
Pralnica za tovornjake RBS 6012: Nastavitveno kolo
Nastavitveno kolo
Omogoča navpično zajemanje obrisa in sledenje poševnim površinam. Brez težav doseže sprednji del vozila, ki je pod kotom do 10°.
Pralnica za tovornjake RBS 6012: Doziranje čistila
Doziranje čistila
Možnost dodajanja čistila po potrebi z dozirno črpalko
Pralnica za tovornjake RBS 6012: Ročaj za upravljanje in varnost
Ročaj za upravljanje in varnost
Vrtenje krtač upravljavcu pomaga pri premikanju naprave naprej. Ko uporabnik izpusti ročaj, se rotacija krtač prekine.
Lahka aluminijasta konstrukcija
  • Zelo odporna proti zunanjim vplivom
  • Polkrožna obloga upravljavca zanesljivo varuje pred brizganjem vode.
Štiri tekalna kolesa in dve vrtljivi kolesi
  • Izjemna prožnost in stabilnost
  • Zelo dobra vodljivost med pranjem vozila
Specifikacije

Tehnični podatki

Višina naprave (mm) 3810
Višina pranja (mm) 3645
Potreben prostor za pranje (mm) 4620 x 1700 x 1500
Število faz (Ph) 3
Frekvenca (Hz) 50
Napetost (V) 400

Obseg dobave

  • Stikalna omarica naprave
  • Kolesa, standardna višina

Oprema

  • Število pralnih krtač: 1 Kos(i)
  • Individualna krtačna oprema
  • Poševna nivelirna naprava z nastavitvenim kolesom
  • Volani: 4 Kos(i)
  • Podporna kolesa: 2 Kos(i)
Pralnica za tovornjake RBS 6012
Področja uporabe
  • Za ročno krmiljeno čiščenje celotne zunanjosti gospodarskih vozil
Čistilna sredstva