Lastniki majhnih voznih parkov z do 15 gospodarskimi vozili bodo s pridom izkoristili preprosto delovanje in hkrati zelo učinkovito čiščenje naših ročno vodenih avtopralnic za gospodarska vozila z eno ščetko RBS 6012, katerih napajanje poteka prek priključka 3~/400 V/50 Hz. Opremljena je z gredjo ščetk z dvojimi ležaji in trdnim, varjenim aluminijastim ogrodjem. Gred ščetk poganja pogonski motor z verigo s samodejnim napenjanjem, dve cevi za šobe, ki sta integrirani v ogrodje ščetk, pa zagotavljata dovajanje vode v krtačo iz polkrožnih segmentov s profiliranimi ščetinami iz polietilena. Model RBS 6012 je opremljen s štirimi gladko vrtljivimi tekalnimi kolesi, ki omogočajo preprosto premikanje in namestitev ob vozilo. Pri tem brez težav operete tudi vozila z obrisom, ki je lahko nagnjen tudi do 10°. Konstrukcija naprave je zaradi visokokakovostnih komponent, kot je nastavitveno kolo iz nerjavnega jekla ali zaščita pred brizganjem iz posebnega poliestra, v celoti odporna proti koroziji. Mehka distančna gumijasta kolesa na ogrodju ves čas zagotavljajo potrebno oddaljenost od vozila. Stranice, sprednji in zadnji del avtobusov, tovornih vozil ali priklopnikov boste tako očistili hitro, učinkovito in nežno.